Infografías del miércoles 26 de agosto de 2026

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NEPAL RIADA - Las inundaciones repentinas en la frontera entre Nepal y el Tíbet dejan un centenar de muertos y cientos de desaparecidos o incomunicados. La riada arrasó puentes y carreteras, dañó infraestructuras hidroeléctricas y mantiene activas las operaciones de búsqueda y rescate.

DOLLY PARTON - Dolly Parton, una de las grandes figuras de la música country, murió a los 80 años tras más de seis décadas de trayectoria. Autora de éxitos como 'Jolene' y 'I Will Always Love You', deja un legado que trascendió la música y alcanzó el cine y la filantropía.

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EEUU INFLACIÓN - La inflación internanual en Estados Unidos se mantiene en julio en el 3,7 %.

EEUU PIB - La economía de Estados Unidos se frena y crece un 1,5 % anual en el segundo trimestre.

ESTRENOS CINE - 'Coyote vs. Acme' llega finalmente a los cines tras una batalla que reflejó su propia trama: la película fue archivada por Warner Bros. en 2023 y rescatada dos años después. Wile E. Coyote pasa ahora de perseguir al Correcaminos a enfrentarse a una poderosa corporación. EFE

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