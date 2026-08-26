Detenidos por planear ataque a fábrica de drones eslovaca son dos letones y un ucraniano

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Berlín, 26 ago (EFE).- Los sospechosos detenidos el martes en el marco de una investigación por planear un ataque contra una fábrica de drones en Eslovaquia son dos ciudadanos letones y otro ucraniano, informó la revista alemana Der Spiegel, que precisó que uno de los arrestos se produjo en Hamburgo, en el norte alemán.

Según Der Spiegel, que citó a una portavoz de la Fiscalía General de Hamburgo, la detención de un ciudadano letón, de 26 años, se produjo en la norteña ciudad germana al hacerse efectiva una orden europea de arresto.

Las autoridades eslovacas han solicitado a Alemania la extradición de este detenido.

La publicación alemana precisó que, según las investigaciones de las autoridades eslovacas, el letón detenido en Alemania había preparado junto a otro ciudadano de Letonia y un ucraniano un ataque contra una fábrica de drones de Eslovaquia.

El ataque planeado era un "encargo de terceros no identificados", según Der Spiegel.

La Policía de Eslovaquia informó el martes de que había frustrado un posible ataque contra una fábrica de drones en el este del país y que había detenido a tres personas tras incautar una mezcla incendiaria que, según un análisis preliminar, era napalm.

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No ha trascendido si Ucrania, país invadido por Rusia en 2022 y fronterizo con Eslovaquia, era cliente de la fábrica de sistemas no tripulados que, según Der Spiegel, también estaría dedicada a la fabricación de drones militares.

En Haniska, localidad situada en el este de Eslovaquia, se encuentra una fábrica de la empresa Skyeton, fabricante de los drones Raybird, utilizados en la defensa de Ucrania, y el diario Denník N asegura que se trata de la empresa a la que se refiere la Policía eslovaca. EFE

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