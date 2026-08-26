Agencias

Al menos 9 muertos en ataque ucraniano contra un autobús, según autoridades de Lugansk

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Moscú, 26 ago (EFE).- Al menos nueve personas murieron y otras cinco resultaron heridas este miércoles en la región ucraniana de Lugansk, anexionada por Rusia, durante un ataque de las fuerzas de Kiev contra un autobús de pasajeros, denunciaron las autoridades locales.

"En el autobús viajaban 15 personas. El terrible ataque acabó con la vida de ocho personas en el acto. Una joven de 20 años fue trasladada urgentemente a cuidados intensivos. Los médicos lucharon por salvarle la vida, pero no lo lograron", dijo el gobernador local, Leonid Pásechnik, en su canal de Telegram. EFE

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