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Trump lamenta la muerte de Dolly Parton y decreta luto en su honor: "El mundo te quiere"

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Washington, 25 ago (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lamentó este martes la muerte de Dolly Parton, a la que calificó como una de las mejores cantantes "de todos los tiempos" y ordenó que se bajen las banderas a media asta en su honor durante una semana.

"Es muy triste informar que Dolly Parton, una de las mejores cantantes de música country, y mucho más allá de ese género, de todos los tiempos, acaba de fallecer. Es una verdadera pérdida para millones de personas. Nunca ha habido nadie como ella, y nunca la habrá", escribió en Truth Social. EFE

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