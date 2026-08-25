Agencias
Agregar Infobae enGoogle

Trump asegura que Irán no está pagando a "grandes sectores" de su Ejército y les acusa de matar a su población

Imagen QAVVTYIIBFHFJPIM37BZT2TFH4
Guardar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este asegura que Irán no está pagando a "grandes sectores" de su Ejército, al que acusa de matar a su población incluso cuando no se manifiesta, en lo que considera que es "una crisis humanitaria de proporciones épicas".

"La fracasada República Islámica de Irán no está pagando a grandes sectores de sus fuerzas militares, mientras al mismo tiempo mata a manifestantes, incluso cuando no están protestando, en niveles nunca vistos antes", ha afirmado el dirigente norteamericano en un mensaje en redes sociales.

PUBLICIDAD

En este sentido, Trump se ha referido a la situación en Irán como de una "crisis humanitaria de proporciones épicas" que "debe detenerse".

Este mensaje llega después de que Estados Unidos e Irán hayan dejado expirar el plazo de 60 días para lograr un acuerdo definitivo a la crisis abierta por la ofensiva iniciada por el Ejército estadounidense y el israelí contra Irán el pasado febrero.

PUBLICIDAD

En un nuevo giro, Estados Unidos ha amenazado con iniciar una ofensiva comercial para cortar toda fuente de financiación de Irán, llegando a amenazar con sanciones a todos los países que mantengan lazos comerciales con el país asiático, incluyendo a China, para alcanzar un aislamiento total de la economía iraní.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Un 82 % de los empresarios franceses pesimista sobre la política del sustituto de Macron

Infobae

El Gobierno aprueba nueva ley de asilo y reforma la ley de Extranjería para adaptarse al Pacto Europeo de Migración

El Gobierno aprueba nueva ley de asilo y reforma la ley de Extranjería para adaptarse al Pacto Europeo de Migración

Ucrania recibirá sistemas antiaéreos Crotale y más misiles interceptores, según Zelenski

Infobae

SEMEDLAB destaca el papel del laboratorio clínico en la implantación del cribado prenatal de anomalías cromosómicas

SEMEDLAB destaca el papel del laboratorio clínico en la implantación del cribado prenatal de anomalías cromosómicas

Muere Fernando Caruncho, el paisajista que diseñó la Terraza de los Laureles del Real Jardín Botánico

Muere Fernando Caruncho, el paisajista que diseñó la Terraza de los Laureles del Real Jardín Botánico