Mónica García acusa a Feijóo de "ignorancia y mala fe" por pedir el confinamiento de Ceuta

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La ministra de Sanidad, Mónica García, ha señalado que hay que "confinar la ignorancia y la mala fe del PP", después de que el líder de la formación, Alberto Núñez Feijóo, pidiera al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decretar el confinamiento de Ceuta ante el "riesgo sanitario" por enfermedades como la sarna o la tuberculosis, a raíz de la crisis migratoria en la ciudad autónoma.

"Lo que dice el señor Feijóo hace gala no solamente de su ignorancia, sino también de su mala fe a la hora de no aportar ninguna solución ni, por supuesto, arrimar el hombro con el Gobierno de España en ninguno de los casos, sino, además, alertar e intentar poner la salud en el centro de un debate que ahora mismo no existe", ha criticado la ministra de Sanidad en el programa 'Mañaneros 360' de TVE, en declaraciones recogidas

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En este sentido, García ha señalado que ya existen protocolos para aplicar medidas de aislamiento y atención, así como tratamientos específicos, en caso de que se produzcan este tipo de infecciones. "Cosa que el señor Feijóo debería de saber", ha achacado.

Tras ello, la titular de Sanidad ha informado de que se han registrado en Ceuta casos de sarna, que ya están siendo tratados. "Además, tenemos un par de casos de varicela y de tuberculina positiva, que es un test que se hace, pero que no ha sido confirmado en el caso de la tuberculosis".

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Asimismo, ha recordado que el año pasado se registraron en España 4.700 casos de tuberculosis y 90 casos en Ceuta desde el cierre de las fronteras en 2020. "Son infecciones que forman parte de la vida cotidiana y del mapa epidemiológico de nuestro país", ha finalizado.