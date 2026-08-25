Miden los recursos geológicos de la Mina de Aznalcóllar con una inversión de 5,5 millones previa a su apertura

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Minera Los Frailes, subsidiaria de Grupo México y titular de los derechos mineros de Aznalcóllar (Sevilla), ha avanzado en los trabajos en el entorno de la futura explotación con el objetivo de preparar la apertura de la nueva mina mediante una inversión de 5,5 millones de euros en un programa de investigación geológica y geotécnica que permitirá ampliar el conocimiento de los recursos minerales del yacimiento y analizar la posibilidad de extender la vida útil del proyecto.

Según ha detallado la compañía en una nota de prensa, para llevar a cabo estos trabajos, Minera Los Frailes ha contratado a la compañía andaluza Insersa, junto con Geoplanning y Edasu, que están desarrollando actualmente el programa de trabajo en el perímetro de la explotación minera con alrededor de 50 profesionales, los cuales realizarán 26.000 metros de sondeos con recuperación de testigo para su estudio y análisis, tanto en el área denominada Mina Santiago como en los flancos este y oeste de la Mina de Los Frailes.

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Los sondeos consisten en perforaciones profundas que permiten extraer muestras cilíndricas de roca, denominadas testigos, de unos 65 milímetros de diámetro. En este programa se han alcanzado profundidades de hasta 730 metros, cuyo análisis permitirá conocer mejor el yacimiento y elaborar modelos tridimensionales del subsuelo, así como estudiar las características de la roca para planificar el futuro desarrollo de las galerías. Los trabajos permitirán además, profundizar en el conocimiento de las condiciones geotécnicas necesarias para una puesta en explotación eficiente y segura.

El avance de los trabajos de investigación se ha sumado a las distintas actuaciones que ya se están desarrollando sobre el terreno, donde actualmente, más de 200 profesionales están vinculados al proyecto, entre los que se han incluido los equipos que participan en el programa de sondeos, las obras de adecuación y mejora, los trabajos de ingeniería, seguridad, las labores para la restauración ambiental del entorno y otros servicios auxiliares.

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FASE DE CONSTRUCCIÓN

Además, esta cifra continuará creciendo a medida que avance la fase de construcción, con la previsión de superar los 1.000 profesionales altamente capacitados vinculados al proyecto durante los próximos tres años, en paralelo al desarrollo de las principales infraestructuras.

Entre ellas, ha comenzado la construcción de la planta de tratamiento de agua, a la vez que está previsto que próximamente se adjudique la ingeniería de la planta de tratamiento de mineral, una de las principales actuaciones de la primera fase inversora.

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La primera fase de inversión de Grupo México en el proyecto ha contemplado 450 millones de euros, de los que 350 millones corresponden a dos grandes paquetes de contratación industrial: la planta de tratamiento de mineral y las labores subterráneas.

La estación de tratamiento de agua, adjudicada a Aqualia Industrial, ha supuesto una inversión de 50 millones de euros e incluye tanto la planta como un emisario para conducir el agua tratada hasta un punto de vertido autorizado en el Guadalquivir.

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Asimismo, la futura explotación se desarrollará mediante minería subterránea y contará con soluciones tecnológicas orientadas a mejorar tanto la seguridad como la eficiencia de las operaciones. Entre ellas se contempla el empleo de sistemas no tripulados y transporte mediante cintas, lo que reduce la exposición de los trabajadores a determinadas operaciones y optimiza el movimiento del mineral.

De esta manera, la planta de tratamiento tendrá una capacidad prevista de 2,7 millones de toneladas de mineral al año, a partir de las cuales se obtendrán concentrados de zinc, plomo y cobre y cuyo inicio de la producción está previsto entre 2028 y 2029.

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INICIO ACTIVIDAD MINERA

De cara a 2029, con el inicio de la operación minera, se ha estimado la creación de cerca de 2.000 empleos, de los cuales aproximadamente 1.200 serán directos e indirectos y otros 800 corresponderán a empleo inducido, que es resultado de la actividad económica generada en la región por los trabajadores relacionados directa o indirectamente con las operaciones.

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Durante la fase de construcción, el proyecto prevé superar los 1.000 empleos vinculados a su desarrollo, muchos de ellos asociados a perfiles técnicos y de alta cualificación.

En paralelo al avance de los trabajos, la compañía tiene previsto incorporar nuevos perfiles profesionales. Entre ellos se encuentran puestos como ingenieros de minas, ingeniería y supervisión de obra para las especialidades de civil, electricidad, instrumentación y control, y mecánica, ecología y medioambiente, y administración.

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Por otro lado, el desarrollo de Los Frailes tendrá potencial para generar un fortaleciemiento del tejido industrial de su entorno, de manera que abrirá oportunidades para empresas auxiliares vinculadas a ámbitos como la obra civil, el montaje industrial, la ingeniería, el mantenimiento, la logística, la digitalización, la seguridad industrial, el tratamiento de aguas y la gestión ambiental, además de servicios generales.

En este sentido, Minera Los Frailes se ha integrado en el nuevo modelo de desarrollo territorial impulsado por la Junta de Andalucía para que las grandes explotaciones mineras actúen como motores de actividad económica, empleo, formación e innovación en sus áreas de influencia, expandiéndose a otros municipios del entorno de Aznalcóllar.

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AGUA, RESTAURACIÓN Y ECONOMÍA CIRCULAR

La sostenibilidad ambiental ha constituido otro de los ejes del proyecto, ya que cerca del 20 por ciento de la inversión total se ha destinado a actuaciones medioambientales, orientadas especialmente a la protección de los recursos hídricos, la conservación del entorno y la rehabilitación de los antiguos pasivos mineros.

Además, más del 80 por ciento del agua utilizada en la operación será reutilizada en el mismo proceso tras su tratamiento, mientras que el proyecto no contempla la construcción de presas ni balsas de lodos, por lo que los residuos del proceso minero se transformarán en pasta cementada para el relleno de huecos mineros, reduciendo así la necesidad de instalaciones permanentes de almacenamiento.

A la vez que se reactivará la actividad minera, Minera Los Frailes desarrollará un programa de rehabilitación de los antiguos pasivos mineros presentes en el entorno, con actuaciones sobre las escombreras y los suelos afectados años atrás por la actividad histórica. Para ello se aplicarán soluciones de restauración basadas en el diseño geomorfológico y en el aprovechamiento de subproductos, incorporando criterios de economía circular.

El proyecto contará además con un sistema específico de seguimiento ambiental, con controles sobre el agua y el medio receptor, para garantizar la vigilancia del cumplimiento de los estándares ambientales durante la operación.