La UE condena que Bielorrusia califique de "extremistas" iniciativas para combatir la desinformación rusa

06/12/2024 HANDOUT - 06 December 2024, Belarus, Minsk: Belarus' President Alexander Lukashenko attend a signing ceremony during a meeting of the Supreme State Council of the Union State of Russia and Belarus, at the presidential palace in Minsk. Photo: -/Kremlin/dpa - ATTENTION: editorial use only and only if the credit mentioned above is referenced in full POLITICA INTERNACIONAL -/Kremlin/dpa

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La Unión Europea ha condenado este martes la decisión del Gobierno de Bielorrusia de catalogar como "fuentes de información extremistas" los sitios web y canales en redes sociales financiados por la UE para combatir la desinformación y apoyar a la sociedad civil bielorrusa, y ha pedido a su presidente, Alexander Lukashenko, que revoque la decisión.

Las plataformas afectadas son la página web y las redes sociales de 'EUvsDisinfo', una herramienta para combatir el auge de la desinformación rusa lanzada tras la agresión militar en Ucrania en 2022; así como de los programas SALT y 'Educación para los bielorrusos', financiados por la UE, y de la Agencia Central de Gestión de Proyectos (CPVA) de Lituania.

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Según un portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), la decisión de Bielorrusia "es un ejemplo más" de "los esfuerzos sistemáticos del régimen por reprimir el pensamiento crítico, restringir las libertades fundamentales y reducir el espacio cívico".

"La Unión Europea condena enérgicamente estas acciones", prosigue el escrito, en el que lamenta la "decisión injustificada" que "pretende restringir el acceso de los bielorrusos a información independiente" y a oportunidades educativas.

El SEAE ha detallado que 'EUvsDisinfo' trabaja para sensibilizar sobre la desinformación y la manipulación informativa, mientras que los programas SALT y 'Educación para Bielorrusos' "han permitido a estudiantes e investigadores bielorrusos estudiar y desarrollar su trabajo en Europa".

"Estas iniciativas reflejan el compromiso de la UE de apoyar al pueblo bielorruso y mantener los contactos entre sus ciudadanos", ha incidido la diplomacia europea, haciendo un llamamiento a las autoridades bielorrusas para que "revierta esta decisión sin demora y ponga fin a la represión" que ejerce contra su ciudadanía.

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La Unión Europea, concluye el comunicado, "seguirá apoyando al pueblo bielorruso y respaldando su derecho" a una "información imparcial" y a las oportunidades para estudiar, aprender y trabajar "en un entorno de libertad académica".