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El central del Valencia CF Justin de Haas sufre un esguince en su tobillo derecho

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El defensa central del Valencia CF Justin de Haas sufre un esguince del complejo lateral de su tobillo derecho desde el último partido de LaLiga EA Sports frente al RC Celta.

"Tras las pruebas realizadas se ha apreciado que el jugador del Valencia CF, Justin De Haas, sufrió un esguince del complejo lateral de su tobillo derecho durante el último partido de Liga, disputado el pasado sábado en Mestalla frente al RC Celta de Vigo", informó el club.

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El futbolista neerlandés fue sustituido por el francés Mouctar Diakhaby en el descanso del primer encuentro de esta temporada 2026-27, un cambio que al principio no se supo su motivo hasta que De Haas salió cojeando de Mestalla tras finalizar el partido.

Debido a esta lesión, el defensa se perderá seguro el encuentro de este martes frente al Real Betis y posiblemente este domingo contra el RC Deportivo tampoco podrá estar disponible, ya que según las estimaciones, el jugador podría estar de baja entre una y ocho semanas, dependiendo de la gravedad de la lesión.

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"El central valencianista seguirá tratamiento médico, rehabilitación y readaptación hasta mejoría clínica que le permita volver a entrenar con el resto del equipo", concluyó el comunicado.

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