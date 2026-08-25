El álbum 'Back to Black', de Amy Winehouse, cumplirá 20 años con una edición especial

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Londres, 25 ago (EFE).- El emblemático álbum 'Back to Black' de Amy Winehouse, lanzado originalmente en 2006, saldrá a la venta el próximo 23 de octubre con unas reediciones especiales para celebrar su 20 aniversario.

En concreto, estos formatos especiales -disponibles en vinilo y en CD- tendrán, además de los temas del álbum, "cuatro demos inéditas además de cuatro caras B poco comunes", informó este martes la discográfica Universal Music.

Uno de los discos incluye una actuación de Amy Winehouse en directo en la sala de conciertos Paradiso, en Ámsterdam (Países Bajos), de febrero de 2007 durante su gira 'Back to Black' nunca antes publicada en vinilo ni en plataformas de streaming.

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Esta reedición se publicará cuatro días antes del aniversario de la fecha original del lanzamiento del álbum, que tuvo lugar el 27 de octubre de 2006.

Los diversos formatos disponibles presentan, además de una portada alternativa, vinilos con diferentes colores -uno de ellos, de edición exclusiva, con imágenes en movimiento de Amy Winehouse- y cuentan con fotografías nunca vistas de Mischa Richter y Alex Lake, fotógrafos del álbum original, así como con textos manuscritos de la artista fallecida en 2011 y del productor Mark Ronson.

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"Es increíble que seis canciones creadas en pleno arrebato de apasionamiento musical sigan significando tanto para tanta gente veinte años después", afirmó Ronson en una nota difundida por Universal.

'Back to Black' no solo encumbró la carrera de la cantante británica, fallecida en 2011. Es, además, uno de los discos más celebrados de la historia de la música reciente, con más de 4,5 millones de copias vendidas solo en el Reino Unido, uno de los más alabados por la crítica y de los más galardonados (logró cinco premios Grammy). EFE

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