Ecuador trabaja con la UE en un sistema para detectar riesgos relacionados con las drogas

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Guayaquil (Ecuador), 6 oct (EFE).- Funcionarios del Gobierno ecuatoriano iniciaron este martes un taller para crear una comisión de análisis e investigación sobre el fenómeno de las drogas y salud mental y un sistema de alerta temprana para identificar nuevos riesgos en el país, una iniciativa que tiene el apoyo de la Unión Europea (UE).

El encuentro, que culminará este miércoles, reúne a los delegados técnicos de las instituciones que integran el Comité Interinstitucional de Drogas, con el objetivo de generar espacios de coordinación y avanzar en la definición de mecanismos institucionales para el análisis de información y la investigación sobre drogas, así como para la identificación y comunicación oportuna de nuevas amenazas.

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El Ministerio de Salud informó en un comunicado que el taller se realiza en el marco de un acuerdo establecido con el Programa de Cooperación entre América Latina, el Caribe y la Unión Europea en Políticas de Drogas – COPOLAD III.

Para la Delegación de la UE en Ecuador, esta iniciativa permitirá fortalecer las capacidades nacionales y la coordinación interinstitucional para que el país andino disponga de mejor información para comprender la evolución del fenómeno de las drogas, identificar tempranamente nuevos riesgos y apoyar la toma de decisiones y el diseño de respuestas públicas.

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La embajadora de la UE en Ecuador, Jekaterina Doródnova, destacó la importancia de la cooperación internacional y señaló que existe el compromiso de fortalecer las políticas públicas sobre drogas basadas en evidencias.

Por su parte, la viceministra ecuatoriana de Gobernanza de la Salud, Wendy Gavica, señaló que el sistema de alerta temprana y la comisión de análisis e investigación "solo serán efectivos mientras el trabajo de conjunto de los servicios de salud, laboratorio, instituciones de seguridad, seguridad y control, academia y demás actores trabajen de manera articulada". EFE

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