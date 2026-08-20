El mayor grupo rebelde del Congo restringirá la movilidad en el este del país por el ébola

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Nairobi, 20 ago (EFE).- El grupo rebelde de la Alianza del Río Congo/Movimiento 23 de marzo (AFC/M23) en el este de la República Democrática del Congo (RDC) anunció que impondrá restricciones al movimiento de pasajeros hacia y desde las zonas bajo su control para contener la propagación del ébola, tras detectar dos casos en Goma, provincia de Kivu del Norte.

Según un comunicado difundido a última hora del miércoles, la insurgencia suspendió durante un mes la circulación de taxis compartidos en la carretera que une la ciudad de Goma con Kirumba, así como el transporte de pasajeros en piraguas por determinadas rutas del lago Eduardo.

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Los taxis-autobuses podrán continuar operando en la vía Goma-Kirumba, aunque quedarán sujetos a controles de salud y seguridad, al igual que los camiones destinados al transporte de mercancías.

La nueva medida se introdujo después de que dos viajeros procedentes de la localidad de Lubero en Kivu del Norte —bajo control del Gobierno— dieran positivo por ébola en una aldea bajo dominio del M23.

Las restricciones de movimiento se impusieron en un contexto donde la epidemia actual es también la de crecimiento más rápido desde su declaración el 15 de mayo pasado respecto a cualquier brote anterior, y en medio del conflicto armado entre el Gobierno congoleño y el grupo armado.

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Los rebeldes de la AFC/M23, apoyados por la vecina Ruanda, controlan amplias zonas de las provincias de Kivu del Norte y Kivu del Sur tras su avance a principios de 2025, durante el cual capturaron Goma y Bukavu, las dos ciudades más pobladas del este de la RDC.

El Coordinador político de la AFC/M23, Corneille Nangaa, afirmó en un mensaje distribuido por redes sociales que Kinsasa “es incapaz de dar una respuesta a la altura de la crisis” y que esto “revela una crisis más profunda de gobernanza, de responsabilidad y de legitimidad”.

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El grupo ha utilizado la epidemia para hacer gala de su capacidad de gestión en el este del país, organizando una respuesta sanitaria independiente del Gobierno tras haber declarado los territorios bajo su control como “libres de ébola” a finales de junio.

El Gobierno de la RDC elevó este jueves a 2.476 el número de muertos y a 5.208 los casos confirmados, que ya es el segundo más letal de la historia.

El este de la RDC, rico en minerales esenciales para la industria tecnológica, vive desde 1998 un conflicto alimentado por grupos rebeldes y el Ejército, pese al despliegue de la misión de la ONU en la RDC (MONUSCO). EFE