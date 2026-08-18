Siria critica los continuos ataques de Israel pese a su "moderación" tras último bombardeo

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El Cairo, 18 ago (EFE).- El Gobierno sirio condenó este martes los ataques aéreos israelíes contra un aeropuerto militar en las afueras de Idlib, en el noroeste de Siria, alcanzado con ocho bombardeos, y criticó los persistentes ataques de Israel contra el país árabe pese a la "moderación" mostrada por Damasco.

"La República Árabe Siria condena en los términos más enérgicos los ataques aéreos israelíes que tuvieron como objetivo el aeropuerto militar de Abu al Duhur, y los considera una agresión injustificada, una flagrante violación de la soberanía e integridad territorial de Siria", expresó el Ministerio de Exteriores sirio en un comunicado.

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Añadió que los bombardeos constituyen "una peligrosa escalada que amenaza la seguridad y la estabilidad en la región", sin dar más detalles de los posibles motivos de esta acción.

La reacción llega después de que aviones de guerra israelíes atacaran en la madrugada de este martes la pista del aeropuerto, causando "daños materiales a la infraestructura aeródromo" pero sin reportar víctimas, según informó la televisión estatal siria.

Hasta el momento, el Ejército israelí no ha reaccionado ante esta información.

Exteriores sostuvo que la continuidad de estos ataques israelíes desde el 8 de diciembre de 2024 -cuando fue derrocado el presidente Bachar al Asad- hasta hoy, "en un momento en que el Estado sirio está comprometido con la moderación y trabaja para consolidar la estabilidad y evitar una escalada, revela una vez más los intentos de la ocupación israelí de socavar estos esfuerzos y arrastrar a la región hacia una mayor tensión e inestabilidad".

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Damasco responsabilizó a Israel de esta escalada e hizo un llamamiento a la comunidad internacional y al Consejo de Seguridad de la ONU para que condenen "claramente esta agresión y adopten una postura firme contra las reiteradas violaciones israelíes de la soberanía siria".

"Siria afirma que seguirá defendiendo sus derechos e intereses nacionales por los medios legítimos garantizados por las leyes y normas internacionales", añadió.

El país mediterráneo ha sido el menos golpeado por la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel en Irán el pasado 28 de febrero, aunque sí se ha visto afectado por las consecuencias económicas.

Bajo la presidencia de Ahmed al Sharaa, Siria ha adoptado una política de evitar la participación directa en los combates, manteniendo al mismo tiempo una actividad diplomática y de seguridad que ha permitido a Damasco aprovechar la crisis regional para consolidar su nueva posición en la región tras la caída de Al Asad.

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El cambio más evidente en este contexto se ha reflejado en la actitud de Siria hacia Irán, dado que el régimen de Al Asad fue un eslabón en el "Eje de la Resistencia" liderado por Teherán y funcionó como un centro logístico para el traslado de armas, el despliegue de fuerzas iraníes y las actividades del grupo chií libanés Hizbulá.EFE