Exmilitar mexicano acusado de tráfico de combustible afirma que permanece en Argentina

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Ciudad de México, 18 ago (EFE).- La defensa del exmilitar mexicano Fernando Farías Laguna, acusado de tráfico de combustible, aseguró hoy que este permanece en Argentina y rechazó que su extradición sea "inminente", luego de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmara que "todo parece indicar" que será trasladado próximamente al país.

En un comunicado, el equipo legal de Farías Laguna aseveró que no existe constancia jurídica de que se haya concedido la extradición "ni de que su traslado a México sea inminente".

"Hasta este momento, la defensa no ha recibido notificación oficial de que Fernando Farías haya sido entregado a las autoridades mexicanas ni de que exista una resolución que ordene su traslado inmediato", indicó la nota.

Además, señaló que el inicio del juicio de extradición está programado para el próximo 27 de agosto.

La defensa recordó que en abril pasado Farías Laguna compareció ante un juez federal argentino, donde fue formalmente informado de la solicitud de extradición presentada por México.

"Por ello, resulta prematuro presentar como consumada una extradición que todavía se encuentra sujeta al procedimiento judicial argentino", insistió.

Finalmente, el equipo legal del acusado sostuvo que mientras el procedimiento se encuentre abierto y el juicio esté programado para el 27 de agosto, "no existe sustento para afirmar que Fernando Farías haya sido extraditado ni para asegurar que su traslado vaya a producirse en las próximas horas o días".

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El mensaje se da en respuesta a las declaraciones de Sheinbaum, quien en su conferencia de prensa diaria señaló este martes que "todo parece indicar que sí va a haber un traslado" y sugirió que esto podría ocurrir "hoy, mañana o pasado (mañana)".

Farías Laguna, de 47 años, es requerido por la Justicia mexicana por delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos.

El excontralmirante de la Secretaría de Marina mexicana fue arrestado el 23 de abril en el barrio de Palermo, en Buenos Aires, por su presunta participación en una red de “huachicol fiscal”, como se conoce en México al contrabando de combustibles mediante mecanismos para evadir el pago de impuestos.

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Según la investigación, Farías Laguna habría integrado desde 2023 una estructura conformada por funcionarios públicos, empresas privadas y miembros de las Fuerzas Armadas dedicada al ingreso ilegal a México de hidrocarburos procedentes de Estados Unidos.

Las autoridades argentinas informaron tras su captura que el exmilitar había ingresado al país suramericano el pasado 1 de abril utilizando una identidad falsa, con un pasaporte a nombre de un ciudadano guatemalteco.

México había solicitado su extradición, mientras que Sheinbaum señaló previamente que su Gobierno analizaba con Argentina la posibilidad de conseguir primero su deportación debido al uso del documento falso. EFE