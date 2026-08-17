Shakira llega a la ciudad colombiana de Quibdó acompañada del filántropo Howard Buffett

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Quibdó (Colombia), 17 ago (EFE).- La cantante colombiana Shakira llegó este lunes a Quibdó, capital del departamento del Chocó, acompañada por el filántropo Howard Buffett, para recorrer barrios afectados por el terremoto que sacudió Colombia el pasado lunes y conocer de primera mano la situación de las comunidades damnificadas.

Shakira y Buffett se dirigieron de inmediato al Colegio Tecnológico Industrial Carrasquilla, el más grande del Chocó, donde saludaron a algunos niños que los esperaban, así como a la gobernadora departamental, Nubia Carolina Córdoba-Curi.

Está previsto que la cantante anuncie ayudas para los habitantes de esta región, una de las más pobres de Colombia, para hacer frente a los efectos del terremoto, según personas cercanas a la artista.

Howard Graham Buffett, hijo del multimillonario estadounidense Warren Buffett y con una larga trayectoria de trabajo en Colombia, recibió la ciudadanía colombiana en 2021, durante el Gobierno de Iván Duque, después de haber invertido más de 160 millones de dólares en proyectos en la región del Catatumbo, entre ellos la reconstrucción de carreteras, la sustitución de cultivos ilícitos y labores de desminado humanitario.

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El empresario llegó en 2008 a Colombia de la mano de Shakira y su Fundación Pies Descalzos para apoyar la construcción de colegios en Barranquilla y Cartagena y desde entonces ha realizado distintas aportaciones a proyectos sociales en el país.

Quibdó es uno de los municipios más pobres de Colombia y de los más afectados por el terremoto, cuyo epicentro se situó en el departamento del Chocó, donde murieron al menos 13 personas y hubo miles de damnificados y centenares de viviendas y otras edificaciones destruidas o dañadas.

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La Fundación Pies Descalzos trabaja desde hace dos décadas en Quibdó, donde en 2005 inauguró la sede María Berchmans de la Institución Educativa Antonio Ricaurte (INTAR), destinada a estudiantes de primaria.

Actualmente Pies Descalzos construye una nueva sede de la institución, con capacidad para 960 alumnos y 6.000 metros cuadrados de área construida, cuya obra figuraba con un avance del 90 % en la web de la organización, sin que por ahora se haya informado de posibles afectaciones por el terremoto.

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Shakira, que alcanzó este año el reconocimiento de cantante latina más escuchada del mundo con su canción mundialista 'Dai Dai', ya había expresado su solidaridad con las víctimas poco después del terremoto y mostrado su apoyo a las familias afectadas.

El terremoto deja hasta el momento 287 fallecidos, 4.147 heridos y 194 desaparecidos, según el último balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). EFE

(foto)(video)