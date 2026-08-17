Medicina Legal de Colombia ha recibido 304 cuerpos de víctimas del terremoto

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Bogotá, 17 ago (EFE).- El Instituto de Medicina Legal (IML) de Colombia ha recibido 304 cuerpos de víctimas del terremoto del pasado 10 de agosto en el país, de los cuales ya identificó a 300 para entregarlos a sus familiares, informó este lunes esa entidad.

Los cuerpos recibidos son "provenientes de los departamentos de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca", los más afectados por el terremoto de magnitud 7,4, señaló el IML.

Entre las 300 víctimas que han sido identificadas "se encuentran 22 menores de edad", indicó el organismo en un comunicado. EFE

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