El líder golpista birmano se reunirá con Putin en Rusia en plena campaña de legitimación

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Bangkok, 17 ago (EFE).- El líder golpista de Birmania (Myanmar), Min Aung Hlaing, viaja este lunes a Rusia, el principal proveedor de armas del Ejército del país asiático, cuando el régimen castrense birmano redobla sus salidas al exterior en plena promoción de su pretendida transición política.

Min Aung Hlaing, quien partió en un vuelo desde Naipyidó, tiene previsto reunirse el martes con el presidente ruso, Vladímir Putin, con el objetivo de reforzar las relaciones bilaterales en asuntos "económicos y de seguridad", apuntó en Facebook la portavoz del gobierno militar, Khiang Khiang Soe.

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Mientras, el Kremlin dijo que durante la visita se espera la firma de varios documentos bilaterales, en un comunicado publicado el sábado que no especifica el contenido de los acuerdos.

Este es el quinto viaje de Min Aung Hlaing, el general que lideró el golpe de Estado de 2021, desde que en abril un Parlamento copado por militares lo nombró presidente del país tras unas elecciones sin oposición ampliamente cuestionadas.

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Previamente fue recibido con honores por India, China, Laos y, a principios de mes, Tailandia, con el objetivo de romper el aislamiento internacional del régimen.

Igual que en Bangkok, el líder golpista asistirá en Rusia a un foro económico en búsqueda de inversión para Birmania, sumida en una profunda crisis a raíz de la sublevación militar, que terminó con una década de transición hacia la democracia y apertura económica.

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Rusia es uno de los escasos socios del Gobierno militar que encabeza Min Aung Hlaing, siendo uno de los destinos más frecuentes del militar birmano, con hasta seis viajes al país y dos reuniones con Putin desde la asonada.

El Kremlin ha sido de los pocos en reconocer las elecciones que la junta birmana celebró por fases entre diciembre y enero, consideradas como un intento de los militares de legitimar su poder y que no contaron con representación de la oposición prodemocrática, con la exlíder y nobel de la paz Aung San Suu Kyi encarcelada.

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Por su parte, el grupo activista Justice For Myanmar (JFM), que en 2025 fue reconocido por la fundación sueca Right Livelihood con el denominado premio Nobel Alternativo, denunció este lunes el apoyo de Moscú en la represión del Ejército.

"Rusia es uno de los mayores proveedores de armas de la junta militar y ha suministrado aviones de combate que se utilizan en la creciente campaña aérea de terror de la junta", señala JFM.

Hace una semana, expertos de la ONU denunciaron que la frecuencia e intensidad de los crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos por los militares birmanos van en aumento, en especial los bombardeos aéreos contra civiles.