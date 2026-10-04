El rector de Cornell da su apoyo a la nueva investigación tras la denuncia de una violación en grupo en 2024

31/10/2016 Imagen de la Universidad de Cornell, en Nueva York (EEUU) SOCIEDAD NORTEAMÉRICA ESTADOS UNIDOS INTERNACIONAL LINDSAY FRANCE / CORNELL MARKETI

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El rector de la universidad de Cornell, Michael Kotlikoff, ha declarado su total respaldo a la nueva investigación que ha comenzado en relación a la denuncia de la violación en grupo que sufrió una joven en una fraternidad del campus en 2024 y que ahora está en manos de la fiscal de Nueva York, Letitia James.

La gobernadora del estado, la demócrata Kathy Hochul, tomó el viernes la inusual decisión de apartar al fiscal del condado de Tompkins, donde se encuentra la institución, tras denunciar este viernes en rueda de prensa que la Policía de Cornell solo trasladó "de manera parcial" la declaración original de la víctima (identificada con el nombre genérico de 'Jane Doe') y omitió una contundente afirmación: "Puedo decir con toda seguridad al 100% que fui violada".

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El incidente ocurrió en la noche del 19 al 20 de octubre de 2024 en la fraternidad Chi Phi, donde la joven consumió alcohol y fue presionada para esnifar ketamina. Después, y mientras se encontraba bajo los efectos de la bebida y del anestésico, fue violada durante horas por siete estudiantes, todo según su relato. Cuatro de ellos han reconocido que mantuvieron relaciones sexuales con Jane Doe aunque aseguran que fueron consentidas. Los otros tres han asegurado que no participaron. Dos han sido expulsados.

En su primera declaración pública tras la reapertura del caso, el rector de Cornell ha declarado su "apoyo a la decisión de la gobernadora de entregar la investigación criminal a la fiscal general de Nueva York", así como a la "revisión independiente" que ha comenzado una firma externa de abogados sobre la respuesta de la universidad.

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El rector ha lamentado que "lo que le sucedió a Jane Doe en 2024 resulta profundamente perturbador" y "pesará mucho en nuestra comunidad en los años venideros". El incidente "plantea cuestiones desgarradoras y preocupantes sobre la agresión sexual, la deshumanización y aspectos de la cultura de las fiestas, el alcohol y las drogas", ha añadido.

Para Kotlikoff, la institución se encuentra "en un momento decisivo de su historia" y hace falta que la propia universidad "lidere el camino": "Tenemos que hacer bien las cosas porque se lo debemos a Jane Doe y a las supervivientes de cualquier agresión, y debemos protegernos los unos a los otros".

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