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Baja participación y retrasos en las elecciones generales de Bosnia

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Skopie, 4 oct (EFE).— La jornada electoral en Bosnia-Herzegovina transcurre este domingo de forma pacífica y sin incidentes destacables, aunque con baja participación y marcada por retrasos en la apertura de algunos colegios electorales debido a problemas técnicos en la implantación de un nuevo sistema de escaneo y verificación biométrica.

Unos 3,4 millones de ciudadanos están convocados a las urnas para renovar la cúpula estatal y las instituciones del complejo mapa administrativo surgido de los Acuerdos de Paz de Dayton (1995), que estableció un Estado descentralizado conformado por una entidad serbobosnia -la República Srspka (RS)- y otra de musulmanes y croatas (Federación de Bosnia y Herzegovina).

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Los votantes eligen a la Presidencia tripartita central (un bosniaco, un serbio y un croata) y a los 42 diputados del Parlamento estatal.

Además, en la Federación de Bosnia-Herzegovina se renueva el parlamento y las asambleas de sus diez cantones, mientras en la RS se elige al presidente, dos vicepresidentes y los miembros de la Asamblea Nacional.

Según informó la Comisión Electoral Central (CIK) en redes sociales, a las 11.00 hora local (09.00 GMT), la participación en las urnas se situaban en un tan solo un 12 %, dos puntos porcentales por debajo del nivel registrado a la misma hora en las anteriores elecciones generales, celebradas en 2022.

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No obstante, la diferencia podría estar vinculada a los retrasos que afectaron a unos 200 centros de votación en la RS y a otros 70 en la Federación.

La mayoría de los más de cinco mil colegios abrieron a las 07.00 hora local (05.00 GMT) para permitir el acceso a las urnas durante doce horas.

Fuentes electorales atribuyeron las demoras a dificultades iniciales para poner en marcha los escáneres ópticos de papeletas y lectores biométricos de huellas dactilares —tecnología que se estrena en estos comicios para prevenir el fraude—, así como a la falta de familiarización del personal de mesa.

Tras emitir su voto en la nórdica ciudad de Banja Luka, el presidente de la CIK, Jovan Kalaba, restó importancia a los contratiempos.

"Al principio hubo pequeños problemas hasta que el sistema se consolidó" declaró, asegurando que la votación se normalizó con rapidez.

También el Ministerio del Interior de la RS y la cadena púbelica serbobosnia RTRS confirmaron que, a pesar de las aperturas tardías, el proceso transcurre con absoluta tranquilidad.

La CIK ha garantizado que los colegios afectados prolongarán su horario de atención más allá de las 19:00 hora local (17:00 GMT) para compensar el tiempo perdido, factor que previsiblemente atrasará la publicación de los resultados.

Los dispositivos de escaneo funcionan sin conexión durante el sufragio y generarán un comprobante firmado tras el cierre de las urnas, cuyos datos se transmitirán directamente a la CIK. EFE

(foto)(vídeo)

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