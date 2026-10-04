Verónica Hidalgo, tensa y esquiva ante las informaciones que apuntan a que declaró ante el juez

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Verónica Hidalgo ha evitado pronunciarse sobre las informaciones que apuntan a que habría acudido a declarar ante el juzgado en calidad de investigada después de que, supuestamente, se encontrase hachís en el congelador de su domicilio. La que fuera Miss España ha reaparecido ante las cámaras y, visiblemente incómoda ante las preguntas de la prensa, ha optado por guardar silencio sobre lo sucedido.

Caminando rápidamente hacia su vehículo y tratando de evitar cualquier tipo de declaración, Verónica ha escuchado las preguntas de los reporteros, que querían conocer si había sido llamada a declarar como investigada o si, por el contrario, había acudido por voluntad propia acompañada de su abogado: "Buen fin de semana, de verdad chicos", ha respondido en varias ocasiones, sin entrar en el fondo de las informaciones.

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La modelo tampoco ha querido confirmar ni desmentir las versiones que circulan sobre su supuesto paso por el juzgado. Mientras los periodistas insistían en conocer si había quedado en libertad después de prestar declaración, Verónica ha continuado su camino hasta el coche y, una vez dentro, se ha limitado a despedirse con la mano antes de marcharse.

De esta manera, mantiene silencio ante unas informaciones que han generado una gran expectación y evita aclarar públicamente qué ocurrió y en qué circunstancias habría acudido al juzgado. Una actitud de máxima discreción con la que parece querer mantenerse al margen de la polémica y dejar sin respuesta, por el momento, las preguntas sobre este asunto.

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