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Canadá sanciona a cinco "altos cargos" iraníes por "amenazar" la seguridad en el estrecho de Ormuz

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El Gobierno de Canadá ha anunciado este viernes la imposición sanciones "adicionales" contra cicno personas vinculadas a las autoridades de Irán, incluida la Guardia Revolucionaria, por sus "amenazas" a la seguridad de tráfico en el estrecho de Ormuz.

El Ministerio de Exteriores ha indicado en un comunicado que los afectados son "altos funcionarios de la República Islámica", algunos de los cuales son miembros de la Guardia Revolucionaria, si bien no ha brindado más detalles sobre ellos.

Así, ha precisado que el motivo de las sanciones son "sus actividades que han amenazado una vía marítima internacional crucial y han obstruido los derechos de navegación en el estrecho de Ormuz y sus alrededores, en contra del Derecho Internacional".

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"Estas medidas se suman a los esfuerzos de aliados y socios para contrarrestar las actividades desestabilizadoras de Irán y su influencia perniciosa en Oriente Próximo", ha señalado la cartera diplomática, que defiende las sanciones como un "mensaje claro" de condena del país a las acciones de Teherán.

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