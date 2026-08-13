Agencias
Agregar Infobae enGoogle

Pillan in fraganti al ladrón de aparatos de aire acondicionado cuando se llevaba uno en un carrito

Imagen CUCIQX64WBB2DANH54DQC2LHMQ
Guardar

La Policía Nacional de Granada ha atrapado in fraganti al presunto autor de varios robos de motores de aires acondicionado cuando se llevaba uno en un carrito de la compra tras cometer una última fechoría en una peluquería de la ciudad. La investigación policial ha determinado que se trata del autor de varios robos de este tipo de aparatos durante la semana pasada también en la capital granadina.

Así lo ha adelantado el periódico 'Ideal' y lo ha corroborado el propio cuerpo nacional de seguridad, que le atribuye los robos de la parte externa de aparatos de aire acondicionado en dos sedes de asociaciones de vecinos (Campo Verde y Nueva Granada), así como en otros locales de estos barrios. El arrestado estaría además implicado en un robo en un centro de personas con discapacidad el pasado mes de julio.

PUBLICIDAD

La Policía Nacional ya advirtió de que los robos de los aparatos de aire acondicionado tenía el objetivo de despedazar los propios aparatos para conseguir así la bobina de cobre de los motores en su interior para, luego, venderlo. También harían negocio con la venta de las carcasas en las chatarrerías.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Al Qaeda refuerza su red en el sur de Asia y ONU lo vincula con el atentado en Nueva Delhi

Infobae

Greenpeace reclama una respuesta "urgente y ambiciosa" tras el récord de más de 33ºC del Mediterráneo medido en Mallorca

Greenpeace reclama una respuesta "urgente y ambiciosa" tras el récord de más de 33ºC del Mediterráneo medido en Mallorca

La socimi HLRE vende el parque comercial Megapark de Barakaldo (Vizcaya) a Nepi Rockcastle por 254 millones

La socimi HLRE vende el parque comercial Megapark de Barakaldo (Vizcaya) a Nepi Rockcastle por 254 millones

Sirenas antiaéreas, calles vacías e internet "capado": así simula Taipéi un ataque chino

Infobae

Los hutíes, de nuevo en el punto de mira ante la escalada en el Yemen y con Arabia Saudí

Infobae