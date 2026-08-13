París firma una tercera jornada en rojo (-0,28 %)

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París, 13 ago (EFE).- La racha negativa de la Bolsa de París se prolongó este jueves con una tercera jornada consecutiva en números rojos, en la que el selectivo CAC-40 se depreció un 0,28 % ante la publicación de indicadores en Estados Unidos.

La apertura de Wall Street marcó un cambio de tendencia en el parqué parisiense, que había abierto con ganancias, pero que se sumergió en el territorio de las pérdidas para acabar en los 8.650,56 puntos.

Tras los máximos históricos de la pasada semana, cuando se encadenaron ocho sesiones consecutivas al alza, el selectivo entra en una zona menos confortable, aunque sigue por encima de lo que cotizaba hace un mes.

La actividad fue relativamente baja, con casi 2.900 millones de euros negociados.

El grupo alimentario Danone firmó la mayor subida del día, un 1,43 %, por delante de la farmacéutica Sanofi, con un 1,34 %, y del gigante publicitario Publicis, con un 0,97 %.

Pesaron en la sesión las caídas de los grupos ligados a la defensa. Dassault se depreció un 2,24 %, mientras que Safran lo hizo un 1,54 % y Thales un 1,21 %. EFE