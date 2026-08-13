Maersk dobla sus ganancias en el segundo trimestre y vuelve a elevar previsiones

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AP Moller-Maersk, el conglomerado danés propietario del segundo mayor operador de transporte marítimo de mercancías, ha vuelto a revisar al alza sus previsiones para el conjunto del año después de registrar un beneficio neto atribuido de 1.263 millones de dólares (1.095 millones de euros) en el segundo trimestre de 2026, un 116% más que un año antes.

La cifra de negocio de la compañía danesa entre abril y junio aumentó un 20% interanual, hasta 15.757 millones de dólares (13.659 millones de euros), incluyendo un crecimiento del 22,8% del negocio de transporte marítimo de mercancías, hasta 10.526 millones de dólares (9.124 millones de euros).

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De su lado, la facturación del negocio de logística creció un 15% interanual en el trimestre, hasta 4.222 millones de dólares (3.660 millones de euros); y la división de terminales ingresó 1.448 millones de dólares (1.255 millones de euros), un 10,8% más.

De este modo, en la primera mitad de 2026, Maersk se anotó un beneficio neto atribuido de 1.316 millones de dólares (1.141 millones de euros), un 24,7% por debajo del contabilizado un año antes, mientras que la cifra de negocio aumentó un 8,6% interanual, hasta 28.727 millones de dólares (24.902 millones de euros).

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"El segundo trimestre fue una prueba más de la nueva era de mayor volatilidad en la que nos encontramos", ha comentado Vincent Clerc, consejero delegado de Maersk, para quien la fuerte demanda del Lejano Oriente desde 2024 ha generado flujos comerciales "significativamente más desequilibrados", con volúmenes que ponen a prueba la capacidad de la infraestructura terrestre.

"Dado que los cuellos de botella persisten, debemos seguir invirtiendo en infraestructura comercial crítica y en escala para continuar ofreciendo el mejor valor posible a nuestros clientes", ha añadido.

Sobre la base de estos resultados, Maersk ha vuelto a revisar al alza sus previsiones para todo el ejercicio y ahora anticipa un Ebitda subyacente de entre 10.500 y 12.500 millones de dólares (9.102 y 10.836 millones de euros), frente a la anterior horquilla de entre 8.000 y 10.000 millones de dólares (6.935 y 8.669 millones de euros), así como un flujo de caja libre superior a cero, cuando previamente esperaba una cifra de al menos -1.500 millones de dólares (-1.300 millones de euros).

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"Esto se basa en una previsión de crecimiento del volumen del mercado mundial de contenedores de aproximadamente el 4% para el año 2026", ha indicado la empresa.