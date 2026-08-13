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La ciudad búlgara de Burgas, junto al mar Negro, albergará el Festival de Eurovisión 2027

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Varna (Bulgaria)., 13 ago (EFE).- La ciudad búlgara de Burgas, situada a orillas del mar Negro y a 380 kilómetros al este de Sofía, será la sede del Festival de Eurovisión 2027, informó este jueves el ente de radio y televisión pública BNT en un comunicado.

"El concurso tendrá lugar en mayo, pero a partir de mañana comenzaremos a trabajar juntos intensamente", declaró la directora general de BNT, Milena Milotinova, antes de proceder a la firma oficial del contrato de organización con el alcalde de Burgas, Dimitar Nikolov. EFE

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