Jueves, 13 de agosto de 2026 (08.00 GMT)

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Bangkok/Madrid, 13 ago (EFE).-

Cali/Manizales (Colombia) - Se cumplen las 72 horas del potente terremoto de magnitud 7,4 en Colombia, cruciales para encontrar supervivientes, mientras autoridades y rescatistas no dan abasto para remover escombros y atender las necesidades básicas de miles de damnificados en medio de la devastación que se extiende por toda la zona cafetera del centro del país.

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Quibdó (Colombia).- El Chocó, uno de los departamentos más pobres y olvidados de Colombia, vive su propio drama por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país hace tres días, ya que a sus carencias crónicas en materia de salud y servicios públicos tiene que agregar la atención de emergencia para los heridos y para miles de personas que perdieron todo al derrumbarse sus casas.

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Lusaka.- Zambia celebra unas elecciones generales marcadas por el papel estratégico del país como uno de los mayores productores en África y el mundo de cobre -mineral clave para la transición energética- y en las que el presidente Hakainde Hichilema busca un segundo mandato.

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Qusra (Cisjordania).- Un grupo de colonos judíos mantiene su asedio a dos viviendas en la aldea palestina de Qusra, después de haberse instalado en su patio hace cuatro días sin permitirles salir de sus hogares. Autoridades israelíes, que anteriormente rezaron con los radicales, le requisaron una carpa utilizada pero no los desalojaron.

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Estrecho de Lombok (Indonesia).- Las autoridades de Indonesia buscan este jueves a cinco personas desaparecidas después de que un barco de pasajeros que partió de la turística isla de Bali se incendiara la víspera en aguas del estrecho de Lombok.

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Miami (EE.UU.).- Una corte federal de Miami celebra una audiencia para discutir los próximos pasos en el caso de Andrew y Tristan Tate, ‘influencers’ vinculados a la “hipermasculinidad”, detenidos en Estados Unidos a petición del Reino Unido, que solicita su extradición por cargos que incluyen violación, trata de personas y delitos relacionados con pornografía extrema.

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Londres.- El líder ultraderechista Nigel Farage se juega la reelección al competir por un escaño en Clacton-on-Sea. Su principal contrincante es el excéntrico candidato Conde Carabasura, un individuo que siempre aparece disfrazado con un traje galáctico y un cubo de basura sobre la cabeza.

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Ciudad de Panamá.- El secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, se reúne con militares de Estados Unidos y observa los ejercicios en selva en la jornada de clausura del ejercicio multinacional Panamax 2026, en el que participan 1.700 soldados de élite de 19 países.

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Aguas al este de Taiwán.- Las armadas de China e Indonesia completaron este miércoles unas maniobras conjuntas en aguas al este de Taiwán, un ejercicio inédito en esa zona que Taipéi había condenado al considerar que Pekín busca reforzar sus reivindicaciones de jurisdicción marítima alrededor de la isla.

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Aguas al este de Taiwán.- Las fuerzas armadas de Taiwán realizaron unas maniobras de "contrabloqueo" marítimo en aguas al este de la isla, en las que simularon la escolta de un buque mercante que transportaba "suministros importantes", en medio de la creciente presión china sobre esas aguas, informaron este jueves fuentes oficiales.

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Seúl.-El subcomandante del Comando de las Naciones Unidas, el teniente general australiano Scott A. Winter, destacó este jueves en Seúl la misión del organismo durante los ejercicios Ulchi Freedom Shield, que reunirán del 17 al 27 de agosto a fuerzas de Corea del Sur, Estados Unidos y la ONU.

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Kuala Lumpur.- Kuala Lumpur ha registrado este jueves una calidad del aire insalubre, ya que el índice de contaminación atmosférica (API) se situó en 144, valor registrado a las 11:00 horas.

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Buenos Aires.- El Instituto Nacional de Estadística y Censos de Argentina difunde los datos del índice de precios al consumidor correspondiente a julio pasado, después de que en junio pasado se registrase una inflación interanual del 33,5 %.

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Berlín.- Autoridades alemanas rememoran ante el Memorial del Muro de Berlín y la Capilla de la Reconciliación el 65º aniversario de la construcción del muro en recuerdo de la división del sector este y oeste de Berlín y de las víctimas de la represión ejercida por el régimen comunista.

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Ereván.- La normalización entre armenios y turcos, pueblos enfrentados desde hace más de un siglo por el genocidio otomano, ha comenzado por donde menos duele, por el comercio, aunque sea a través de un tercer país, Georgia, ya que la frontera común sigue cerrada.

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Táipei.- Sirenas antiaéreas, refugios subterráneos y una ralentización controlada de la red de datos móviles: así se prepara la población del norte de Taiwán ante un eventual ataque aéreo chino que deje a la isla sin comunicaciones, en pleno recrudecimiento de la presión militar de Pekín.

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Kandahar (Afganistán).- Situación de seguridad en Kandahar ante el aniversario de la toma del control de Kandahar por parte de los talibanes.

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Tokio.- La ley que criminaliza la profanación de la bandera de Japón entra en vigor este jueves, mientras acumula críticas de la oposición, expertos y organizaciones no gubernamentales, que temen que la aplicación de esta ambigua norma suponga "la muerte de la libertad de expresión" en el país asiático.

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Caracas.- Pescadores y comerciantes en el estado venezolano La Guaira luchan cada día por garantizar el sustento diario al retomar sus rutinas luego del doble terremoto del pasado 24 de junio, mientras Consecomercio pide a las autoridades revisar los impuestos para aliviar la carga sobre los negocios en reconstrucción.

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Miami (EE.UU).- Dos astronautas de la NASA realizan una caminata espacial de casi siete horas en la Estación Espacial Internacional (EEI) para reemplazar una antena de comunicación espacio-tierra en el complejo orbital, fundamental para transmitir datos de alta velocidad entre el complejo orbital y la Tierra.

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Ciudad de México.- Médicos del Mundo presenta el informe 'La Cuerpa que Migra', una investigación sobre las barreras de acceso a la salud sexual y reproductiva de mujeres y personas LGBTIQ+ migrantes en México y Centroamérica, tras atender 1.790 casos de violencia de género, más de la mitad de ellos por violencia sexual.

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Bruselas.- Se inaugura el 'Tapis de Fleurs' de Bruselas, una enorme alfombra floral que cada verano se instala en la Grand Place de la capital belgas, y que este año rinde homenaje a Japón y al célebre grabado 'La gran ola de Kanagawa' de Hokusai, con motivo de los 160 años de relaciones diplomáticas entre Tokio y Bruselas.

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Ciudad de México.- El actor mexicano Daniel Giménez Cacho habla con EFE sobre ‘Nocturno’, la obra de teatro que protagoniza y sigue la historia de un hombre que emprende un viaje doloroso tras enfrentar el peor error de su vida. La producción original fue escrita por el dramaturgo estadounidense Adam Rapp.

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Los Ángeles (EE.UU.).- El exbeisbolista Orel Hershiser, una de las leyendas de los Dodgers, devela este jueves su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

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srp rmg/EFE

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