Una naviera china lanza una ruta regular de contenedores a Europa por el Ártico ruso

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Pekín, 12 ago (EFE).- Una naviera china tiene previsto poner en marcha esta semana un servicio regular de transporte de contenedores hacia Europa a través de la Ruta Marítima del Norte (NSR) de Rusia, en lo que se concibe como un esfuerzo por convertir el tráfico ártico, hasta ahora esporádico, en una operación comercial de mayor escala y regularidad.

La compañía Sea Legend Shipping estrena este mes su servicio China-Europe Arctic Express (CAX), con el que prevé realizar ocho salidas entre agosto y octubre, con siete buques y tiempos de tránsito previstos de entre 20 y 22 días, de acuerdo con medios locales.

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El servicio transportará carga procedente de varios puertos del este de China, como Qingdao o Shanghái, antes de hacer escala en Ningbo-Zhoushan y zarpar rumbo a Felixstowe (Reino Unido), con conexiones a otros puertos europeos como Róterdam (Países Bajos), Hamburgo (Alemania) o Gdynia (Polonia).

En el calendario publicado por la naviera figuran, por el momento, dos rutas: la primera, del buque Dubai Tower, que en principio debe zarpar de Ningbo el 15 de agosto y llegar a Felixstowe el 7 de septiembre, y una segunda programada para la nave Riyadh Mukaab.

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El nuevo servicio sigue al viaje realizado el año pasado por el buque Istanbul Bridge, considerado la travesía inaugural de esta ruta comercial. A diferencia de aquel, organizado como un viaje individual, el CAX cuenta ahora con fechas de salida fijas, barcos asignados de forma permanente y un tiempo de tránsito planificado.

Según informó entonces Sea Legend Shipping, el trayecto por el paso del Nordeste reduce casi a la mitad el tiempo de navegación frente a la ruta tradicional por el canal de Suez, que tarda unos 40 días, y es también unos cinco días más rápido que el recorrido ferroviario China-Europa, de unas 25 jornadas.

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Hu Qimu, profesor del Instituto de la Ruta de la Seda Marítima de la Universidad Huaqiao, recalcó al diario oficialista Global Times la importancia de desarrollar rutas alternativas ante los riesgos crecientes de las vías tradicionales, como el encarecimiento del combustible y de la operación en algunos corredores a causa de tensiones geopolíticas.

Por el momento, la NSR es solamente navegable durante el verano, pero el derretimiento de la banquisa ártica podría ampliar las fechas en las que los cargueros pueden operar, ofreciendo a Rusia oportunidades económicas y geopolíticas a costa, según organizaciones medioambientales, de poner en riesgo la biodiversidad de la región. EFE

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