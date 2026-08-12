Colombia agradece gestos de solidaridad internacional:"El mundo está listo para apoyar en esta tragedia"

Guardar

El vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo, ha destacado este miércoles que "en medio de la tragedia" que ha supuesto el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el oeste y centro del país, han sido numerosas las muestras de solidaridad y hasta una docena de países se han ofrecido a colaborar de distintas maneras.

"La comunidad internacional se ha pronunciado y muy positivamente con Colombia (...) ya hemos recibido de organismos multilaterales propuestas de 1.300 millones de dólares de cooperación de distinto tipo en medio de esta tragedia", ha informado a través de un vídeo publicado en sus redes sociales.

PUBLICIDAD

"Suecia, Turquía, Estados Unidos, México, Ecuador, Brasil, Suiza, entre otros, han señalado su disposición a apoyarnos en equipos internacionales de apoyo para manejar la tragedia, pero también en ayuda humanitaria, en dinero", ha revelado.

Restrepo ha especificado la ayuda de 15 millones de dólares que Estados Unidos ha comprometido para ayudar en estos momentos. Mientras tanto, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha confirmado este miércoles que "ya va en camino el primer avión hacia Colombia con las primeras 51 toneladas de ayuda humanitaria".

PUBLICIDAD

Se trata de uno de los dos aviones con un total de cien toneladas de ayuda humanitaria que el Estado salvadoreño ha prometido enviar a Colombia que, tal y como ha explicado Bukele, ha requerido tan solo este tipo de suministros "para atender a las familias afectadas por el terremoto".

"Nos han informado que sus equipos de rescate, médicos y demás cuerpos de emergencia se encuentran desplegados y atendiendo la situación, por lo que, en este momento, no requieren apoyo de personal", ha señalado Bukele.

En México, en las últimas horas el ministro de Defensa, Ricardo Trevilla, ha informado de que por instrucción de la presidenta, Claudia Sheinbaum, se ha formado un destacamento de personal militar, "muy similar al que apoyó a Venezuela" durante el último terremoto también, y toneladas de medicamentos, alimentos y equipos.

PUBLICIDAD

El terremoto de magnitud 7,4 en la escala de Richter registrado este lunes en el municipio de San José del Palmar, en el noroeste de Colombia, ha dejado por el momento 181 muertos y 2.595 heridos, según un último balance ofrecido por el presidente Abelardo De La Espriella.

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA:

https://www.europapress.tv/internacional/1110207/1/colombia-agradece-gestos-solidaridad-internacional-terremoto

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06