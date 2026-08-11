Muere el bielorruso Alexandr Milinkévich, veterano opositor y excandidato presidencial

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Moscú, 11 ago (EFE).- El político opositor bielorruso Alexandr Milinkévich, candidato a la Presidencia en 2006, murió este martes a los 79 años, informó su familia en las redes sociales.

Milinkévich falleció en Polonia, en donde se había exiliado en 2021 al igual que otros cientos de miles de sus compatriotas, tras una larga enfermedad, precisó su hijastro en Facebook.

En octubre de 2006, fue galardonado con el Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia que concede anualmente el Parlamento Europeo.

"Un hombre de excepcional dignidad, un alma buena, una mente brillante", aseguró hoy Svetlana Tijanóvskaya, la líder de la oposición democrática bielorrusa.

En los últimos años, este físico de profesión reconvertido en político tras la caída de la Unión Soviética había ejercido de asesor de Tijanóvskaya.

En 1996, Milinkévich comenzó su labor opositora contra el autoritario líder de la antigua república soviética, Alexandr Lukashenko, que había llegado al poder dos años antes.

"Espero que este galardón nos permita poner fin lo antes posible al régimen dictatorial de Lukashenko", comentó a EFE tras recibir hace 20 años el Sájarov.

Tras contar con el apoyo ruso para reprimir las protestas opositoras en 2020, Lukashenko cedió el territorio de su país para que las tropas rusas invadieran Ucrania en 2022 y ahora acoge tanto armas nucleares tácticas como misiles hipersónicos rusos. EFE

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