Merche, Argentina y la Chirigota del Bizcocho, en el cartel de las Fiestas del Carmen de Punta

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Punta Umbría (Huelva) celebra del 12 al 16 de agosto sus Fiestas Patronales en honor a la Virgen del Carmen con una programación que combina tradición, devoción, música, gastronomía y ocio, y que contará en su cartel con Merche, Juanlu Montoya, Argentina y la Chirigota del Bizcocho protagonizan el cartel de la Feria de Noche.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota, una de las principales novedades de esta edición será la incorporación de El Portil a la Feria de Día, que volverá a llenar de ambiente las calles del municipio y tendrá como escenarios principales la calle Ancha y la plaza Pérez Pastor. La programación preparada incluirá actuaciones musicales y diferentes propuestas de ocio, con el objetivo de consolidar este formato que cuenta con "una gran acogida" entre vecinos, visitantes y el sector hostelero.

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Además, la Feria de Noche contará este año con catorce casetas, todas ellas de acceso libre y gratuito. Siete estarán gestionadas por hermandades, dos por asociaciones y cuatro por empresarios. A ellas se sumará este año una importante novedad: una caseta destinada específicamente al colectivo de mayores.

La Feria de Noche contará con un cartel artístico de primer nivel, que combinará pop, flamenco, música andaluza y humor. La programación contará con la actuación de Merche --el jueves 13 de agosto a las 00,30 horas en el recinto ferial--, una de las artistas más consolidadas del pop español, con más de veinte años de trayectoria y un repertorio que forma parte de la memoria musical de varias generaciones.

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También actuará Juanlu Montoya --el viernes a las 00,30 horas en el recinto ferial--, una de las voces emergentes con mayor proyección del flamenco pop andaluz, mientras que el flamenco tendrá una representación de primer nivel con Argentina --el sábado a las 00,30 horas en el recinto ferial--, artista onubense que continúa llevando el nombre de Huelva a escenarios nacionales e internacionales.

El humor llegará el domingo, a las 23,00 horas en el recinto ferial, de la mano de la Chirigota del Bizcocho, flamante ganadora del Primer Premio del COAC de Cádiz 2026. La programación musical se completará cada noche con orquestas y sesiones de DJ, de manera que el recinto ferial mantendrá una actividad continuada y una oferta dirigida a públicos de diferentes edades.

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El Ayuntamiento mantiene este año su apuesta por una feria accesible para todos. Entre las 20,00 y las 22,00 horas, las atracciones y las casetas reducirán al máximo el ruido para facilitar que las personas con trastorno del espectro autista puedan disfrutar igualmente del ambiente festivo.

La seguridad volverá a ser otra de las prioridades, con un amplio dispositivo coordinado entre Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil, servicios sanitarios, limpieza y mantenimiento, además del Punto Violeta para la prevención y atención ante cualquier situación de violencia contra las mujeres. También volverá a ponerse en funcionamiento el servicio de autobuses lanzadera, que facilitará los desplazamientos hasta el recinto ferial y contribuirá a una movilidad más cómoda y segura durante las fiestas.

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El 15 de agosto, festividad de la Patrona, volverá a celebrarse uno de los momentos más emotivos e identificativos de las Fiestas Patronales como es la procesión de la Virgen del Carmen, que saldrá a las 17,00 horas de desde la capilla de Lourdes y realizará su tradicional recorrido por las aguas de la ría.

La jornada del 15 de agosto no concluirá este año con el tradicional espectáculo de fuegos artificiales. La decisión se ha adoptado siguiendo las recomendaciones y directrices de la Junta de Andalucía para minimizar el riesgo de incendios durante este periodo de altas temperaturas.

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