Más de 100 estudiantes detenidos en el noreste de India por irregularidades en exámenes de oposiciones

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El Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad (ABVP), una de las organizaciones estudiantiles más importantes de India, ha denunciado la detención de más de cien manifestantes, incluido su secretario general, Virendra Singh Solanki, en el marco de las protestas en el estado de Jharkhand (noreste) por presuntas irregularidades en los exámenes y procesos de contratación públicos.

Los estudiantes se han manifestado este martes después de que en la víspera la Policía utilizara porras y cañones de agua para dispersar a la multitud, que pretendía llegar hasta la Asamblea Legislativa de Ranchi, capital del estado de Jharkhand.

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"Desde primera hora de la mañana se ha desplegado un operativo para frenar a estudiantes y activistas; la represión policial durante la manifestación pacífica ha dejado a varios jóvenes gravemente heridos, entre ellos estudiantes mujeres", ha lamentado la organización en un comunicado publicado en redes sociales.

Asimismo, ha denunciado la violencia ejercida por las fuerzas de seguridad contra los manifestantes cuando varias personas han intentado bloquear el paso de vehículos policiales con decenas de detenidos dentro tumbándose frente a la carretera.

Los estudiantes han exigido la cancelación de los exámenes afectados por presuntas irregularidades en las comisiones estatales de empleo público, una investigación imparcial y reformas profundas en los procesos de contratación, además de medidas contundentes contra los responsables de las filtraciones.

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Las manifestaciones se producen después de que el ministro de Educación de India, Dharmendra Pradhan, dimitiera en julio tras intensas protestas estudiantiles lideradas por el movimiento Janta Cucaracha --nombre que hace guiño a la formación del primer ministro, Narendra Modi-- por la filtración de las preguntas de los exámenes de acceso a la universidad.

Las protestas se alargaron durante más de un mes y tuvieron su epicentro en Jantar Mar, en Nueva Delhi. El nombre de la formación, liderada por Abhijeet Dipke, funcionaba a modo de sátira, en alusión al Bharatiya Janata Party (BJP) y referenciaba también a unas polémicas palabras del presidente del Tribunal Supremo, Surya Kant, quien tildó de "cucarachas" a jóvenes sin empleo y a activistas.

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