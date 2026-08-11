Los vascos serán espectadores privilegiados del eclipse solar, que será total en la mayor parte de Euskadi

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Los vascos serán testigos privilegiados este miércoles del eclipse de sol, que será total en la mayor parte de Euskadi, con Álava y su Rioja Alavesa a la cabeza en cuanto a la duración de la oscuridad absoluta por encima del minuto, aunque también los vizcaínos serán espectadores afortunados del evento astronómico, sobre todo los del la zona de Balmaseda y Karrantza. En Gipuzkoa, solo en la parte sur se disfrutará de la totalidad del eclipse, aunque la oscuridad será profunda en todo el territorio.

Euskadi cuenta ya las horas para vivir este miércoles el eclipse de sol. Con lleno en los alojamientos rurales y las gafas homologadas agotadas, los vascos se preparan para subir a montes y buscar los lugares más idóneos para ver este fenómeno astronómico.

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Este 12 de agosto, el eclipse se verá en todo Euskadi aunque no con la misma intensidad. Este especial evento empezará a observarse en la Comunidad Autónoma Vasca alrededor de las 19.30 horas y alcanzará su punto álgido hacia las 20.30 horas.

En la mayor parte de Euskadi la luna ocultará el sol de forma casi total, pero el fenómeno podrá disfrutarse en su integridad sobre todo en Álava, gran parte de Bizkaia y algunos puntos de Gipuzkoa.

La Rioja Alavesa, con sus viñedos, es el sitio más recomendado para poder ver el eclipse total, y se prevé que será donde más persista la oscuridad absoluta, a lo que ayudarán los cielos totalmente despejados que se esperan para ese momento.

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Donde más se prolongará el eclipse total será en el municipio de Laguardia, con un minuto y 19 segundos. Vitoria-Gasteiz también tendrá más de un minuto de oscuridad total, y un punto de encuentro será las campas de Salburua, sin obstáculos en el horizonte para ver la luna ocultar al sol.

En Bizkaia, será en el sur y el oeste donde se observará el eclipse total, con Balmaseda y Karrantza a la cabeza de duración de la oscuridad. Aunque por poco, en Bilbao se podrá ver la totalidad del eclipse. Las laderas del monte Artxanda o de Kobetamendi son las más aconsejables para disfrutar del evento.

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En Gipuzkoa, habrá una ocultación parcial intensa de la luna sobre el sol del 99%. En una pequeña zona del sur guipuzcoano, pegando con Álava, será total. Los lugares recomendados para ver mejor el eclipse en ese territorio son Alto Deba, Tolosaldea y Aiaraldea, y los montes Igeldo, Ulía y Urgull, o la playa de La Concha en Donostia-San Sebastián.

En general, en la Comunidad Autónoma Vasca, a la hora a la que está previsto el fenónemo astronómico, se espera poca probabilidad de nubes bajas y nada de lluvia.

La noche del eclipse coincidirá además con el pico de la lluvia de perseidas, una de las más espectaculares del año. Este fenómeno suele alcanzar su máximo entre el 11 y el 13 de agosto, y en 2026 las condiciones serán las idóneas con la luna nueva, por lo que el cielo estará especialmente oscuro. Se prevé que el mejor momento para observar las perseidas sea desde las 23.00 del 12 de agosto hasta las 7.00 del 13 de agosto, aunque hay que buscar un lugar oscuro, alejado de luces y con cielo despejado.

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LLENO EN ALOJAMIENTOS RURALES

Las reservas en los alojamientos rurales de Euskadi para la noche del 12 de agosto alcanzan casi el lleno completo. Bizkaia es el territorio con mayor porcentaje de reservas, un 99,03%. Las comarcas de Urdaibai, Lea Artibai, Duranguesado, Encartaciones y Arratia Nervión se encuentran al 100% de ocupación, mientras que Uribe está al 92,16%.

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En Gipuzkoa, las reservas alcanzan un 98,91%. Las comarcas de Alto Deba, Bajo Deba, Oarsoaldea, Goierri y Tolosaldea han alcanzado el 100%. En Urola Kosta, las reservas son de un 98,70%, en Donostialdea 93,02% y en Bidasoaldea 92,77%.

En Álava, con reservas al 91,30%, las comarcas de Aiaraldea, Vitoria-Gasteiz y Rioja Alavesa tienen ya el 100% de sus alojamientos rurales reservados. Los Valles Alaveses se encuentran al 87,88%, Gorbeialdea al 93,10%, la Llanada Alavesa al 94,44% y la Montaña Alavesa al 80%.

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DESPLAZAMIENTOS

El Gobierno Vasco activará este miércoles, 12 de agosto, a partir de las 15.00 horas, el Plan de Protección Civil de Euskadi (LABI) en fase de alerta, con motivo del eclipse solar y ante el aviso amarillo por temperaturas altas extremas y persistentes, que se sumará al aumento de los desplazamientos y de la concentración de personas en distintos puntos del territorio que se espera en esta jornada.

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La activación del LABI en fase de alerta permitirá hacer seguimiento permanente de la situación, reforzar la coordinación entre instituciones y los servicios actuantes, y trasladar a la ciudadanía toda la información relevante en esta jornada excepcional, ante la previsión de una elevada movilidad y la presencia de numerosas personas en zonas abiertas, miradores y otros puntos con buena visibilidad hacia el oeste.

Con motivo del eclipse, la Ertzaintza reforzará vigilancia el miércoles por la tarde, especialmente en la red viaria, principales accesos y lugares en los que se prevea una mayor concentración de personas y vehículos.

Los recursos de la Ertzaintza trabajarán de manera coordinada con SOS Deiak 112, los servicios de emergencias, las policías locales y el resto de instituciones implicadas, y el dispositivo se adaptará a la evolución del tráfico y a las necesidades que puedan surgir durante el eclipse y en las horas posteriores. Ante cualquier emergencia, debe llamarse al teléfono 112.

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La principal recomendación es contemplar el eclipse desde la propia localidad o desde el lugar en el que se encuentre cada persona, evitando desplazamientos innecesarios. En caso de desplazarse, se aconseja elegir un punto cercano, con buena visibilidad hacia el oeste y libre de obstáculos, planificar el viaje con antelación, llegar con tiempo suficiente y escalonar el regreso. Está prohibido detener el vehículo en los arcenes para observar el eclipse.

En toda la red viaria vasca, los vehículos o conjuntos de vehículos de más de 7.500 kilogramos de masa máxima autorizada tendrán restringida la circulación entre las 17.00 y las 23.59 horas, con el objetivo de garantizar la seguridad vial y favorecer la fluidez del tráfico durante las horas en las que se espera una mayor concentración de desplazamientos.

Durante los últimos días, el Ejecutivo de Euskadi ha puesto en marcha una campaña institucional de información y sensibilización dirigida a la ciudadanía con el objetivo de promover una observación segura del eclipse, bajo el lema: 'El mejor lugar para ver el eclipse es donde estás tú'.

GAFAS ADECUADAS

El Gobierno Vasco recuerda a los ciudadanos que no deben mirar directamente al sol sin protección adecuada, ni siquiera cuando esté parcialmente cubierto por la Luna, ya que la observación directa puede provocar lesiones graves e irreversibles en la retina sin que se perciba dolor.

La forma segura de observar el fenómeno es utilizar gafas específicamente diseñadas para la observación solar y certificadas conforme a la norma ISO 12312-2. No sirven las gafas de sol convencionales ni otros métodos improvisados como radiografías, cristales ahumados, negativos fotográficos, CD o DVD, y tampoco deben utilizarse prismáticos, telescopios o cámaras sin filtros solares certificados colocados correctamente en la parte frontal del instrumento.

Incluso con gafas homologadas, se recomienda no mirar al sol durante más de 45 segundos seguidos y alternar la observación con breves descansos y se debe prestar una atención especial a niños y personas vulnerables, comprobando que utilizan correctamente la protección.

Debido a las altas temperaturas previstas y al tiempo que muchas personas pueden permanecer al aire libre, se recomienda también beber agua con frecuencia, utilizar crema solar, gorra o sombrero, buscar zonas de sombra y extremar la precaución con menores, personas mayores y personas con enfermedades crónicas.