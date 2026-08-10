TSMC elevó un 45% sus ventas en julio

08/10/2021 Oficinas de TSMC. POLITICA TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING

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La cifra de negocio de Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) durante el pasado mes de julio alcanzó un total de 467.580 millones de dólares taiwaneses (12.538 millones de euros), lo que implica un incremento del 5,6% en comparación con el dato de junio y del 44,7% interanual, según ha informado este lunes la compañía.

De este modo, en los siete primeros meses de 2026, TSMC alcanzó los 2,87 billones de dólares taiwaneses (76.960 millones de euros), un 37% más que en el mismo periodo del año anterior y un nuevo récord para el fabricante tecnológico.

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El pasado mes de julio, el mayor contratista mundial para la fabricación de microprocesadores anticipó que en el tercer trimestre del ejercicio sus ingresos oscilarán entre 44.600 y 45.800 millones de dólares (38.585 y 39.623 millones de euros), mientras que el margen de beneficio bruto se situará entre el 65% y el 67%; además de un margen operativo del 56% al 58%.

Las acciones de TSMC han concluido la sesión de este lunes con una subida del 0,42%, elevando la revalorización acumulada durante el año al 50%.

Entre abril y junio, TSMC registró un beneficio neto atribuido de 706.562 millones de dólares taiwaneses (18.945 millones de euros) en el segundo trimestre de 2026, un 77,4% más, mientras que las ventas aumentaron un 36% interanual, hasta un récord de 1,27 billones de dólares taiwaneses (34.050 millones de euros).

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