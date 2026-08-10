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La Oreja de Van Gogh vende 100.000 entradas y cuelga el cartel de 'todo vendido' en sus primeras fechas en Latinoamérica

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La Oreja de Van Gogh ha vendido más de 100.000 entradas tras el anuncio de las primeras fechas para su gira por Latinoamérica en 2027, conciertos para los que ya han colgado el cartel de 'todo vendido'.

Así lo ha confirmado la discográfica Sony Music en un comunicado en el que añaden que la venta ha sido "en cuestión de horas".

Las primeras ciudades en las que recalará la banda en 2027 son Quito, Bogotá, Montevideo, Buenos Aires --las dos primeras fechas ya están agotadas-- y Santiago de Chile --con 'sold out' para los cuatro conciertos--. Por su parte, Lima encara sus últimas entradas disponibles y Argentina anuncia una tercera fecha.

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Próximamente el grupo anunciará nuevas fechas de esta gira con la que recorrerá gran parte del ámbito internacional el próximo año, según avanza el sello discográfico que promete "un repertorio que supone un auténtico viaje nostálgico" y que ya ha llevado a la banda a actuar en los principales escenarios españoles.

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