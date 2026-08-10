El sismo registrado en Colombia se sintió en varias provincias de Ecuador

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Quito, 10 ago (EFE).- El sismo de magnitud 7,4 que sacudió este lunes gran parte de Colombia se sintió en varias provincias de Ecuador, incluida la de Pichincha, cuya capital es Quito.

El temblor se sintió a las 07:34 hora local (12:34 GMT) y tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, situado en la costa del Pacífico, a una profundidad de 82 kilómetros, según el primer boletín del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

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En la capital ecuatoriana, el terremoto se notó con especial fuerza en edificios altos, mientras que en varias zonas de la provincia andina de Imbabura, vecina a la del Carchi, fronteriza con Colombia, la ciudadanía sintió con fuerza el temblor y salió de sus viviendas como precaución, informaron a EFE habitantes del sector.

El Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional recibió reportes de ciudadanos que aseguraron haber sentido el movimiento telúrico también en las provincias tropicales de Santo Domingo de los Tsáchilas y Los Ríos, así como en las costeras de Esmeraldas (fronteriza con Colombia), Guayas y Manabí.

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La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos indicó ue realiza el monitoreo y barrido de percepción en todo el territorio de Ecuador, que este lunes termina un festivo de tres días, sin que hasta el momento haya informado de víctimas o daños materiales por el sismo en Colombia. EFE