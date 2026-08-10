Conmoción en Egipto por el asesinato de una familia en un distrito acomodado de El Cairo

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El Cairo, 10 ago (EFE).- El asesinato de cuatro miembros de una familia por un supuesto ajuste de cuentas económico en uno de los distritos más acomodados de El Cairo ha conmocionado a Egipto, después de que las autoridades hallaran a tres de los cadáveres en el interior de un vehículo aparcado y cubierto durante días en la calle.

En un comunicado, la Fiscalía egipcia informó de la detención del principal sospechoso, un jubilado de 61 años y amigo de la familia, que confesó el asesinato y aseguró que los hechos se produjeron tras pasar una noche en la casa de las víctimas.

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Según su declaración, asesinó al padre de familia, Osama Nassif, y abandonó su cuerpo en una zona desértica, mientras que -de acuerdo con las primeras pesquisas- recurrió posteriormente a un engaño para convencer a la esposa de la víctima, Amal Saad Riyad, de 43 años y embarazada de ocho meses, para salir de la vivienda.

Le dijo que su marido había sufrido un accidente de tráfico en la carretera de Ain Sokhna y que había sido trasladado a un hospital. La mujer aceptó acompañarlo junto con sus dos hijas, Helen, de 16 años, y Lilian, de 14, que también fueron asesinadas.

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El sospechoso regresó posteriormente con los cuerpos en su propio coche, los cubrió y los abandonó cerca de la vivienda familiar, en el distrito acomodado de New Cairo, al este de El Cairo, en un intento de desviar la investigación y ocultar las circunstancias del crimen, de acuerdo con la información de medios locales.

Las autoridades señalaron que el acusado atribuyó el crimen a desacuerdos económicos y a una supuesta deuda pendiente con el padre de familia. Sin embargo, las investigaciones no hallaron pruebas que acrediten la existencia de esa deuda.

La Fiscalía indicó que las pesquisas continúan para esclarecer todos los detalles del caso y determinar las responsabilidades penales correspondientes, mientras que los cuerpos sin vida han sido enterrados este lunes.

En las redes sociales en Egipto, varios usuarios reclamaron que los responsables sean llevados a la justicia y pidieron medidas como la ejecución, al tiempo que otros comentarios aprovecharon el suceso para denunciar una sensación de inseguridad en la zona.

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De acuerdo con los últimos datos, publicados en 2017, la tasa de homicidios intencionales en Egipto se situó en aproximadamente 1,31 por cada 100.000 habitantes, según los indicadores de desarrollo recopilados por el Banco Mundial y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD).EFE