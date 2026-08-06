MSC presenta 'Catalina Sugar Beach',su nuevo destino privado en República Dominicana que abrirá en noviembre

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MADRID, & (EUROPA PRESS)

El Grupo MSC ha desvelado que Catalina Sugar Beach será el nombre del nuevo destino de ocio situado en la Isla Catalina, frente a la costa de La Romana (República Dominicana).

La propuesta, desarrollada en colaboración con CTL Maritime y Casa de Campo Resort & Villas, está siendo objeto de una profunda remodelación sobre este monumento natural protegido, con el objetivo de iniciar sus operaciones en noviembre de 2026.

El enclave estará disponible para los pasajeros de MSC Cruceros y Explora Journeys, así como para los huéspedes alojados en Casa de Campo Resort & Villas.

MSC Cruceros inaugurará en noviembre su nuevo puerto base en La Romana, desde donde operará travesías semanales con el buque MSC Opera, que incorporará escalas en Catalina Sugar Beach en la totalidad de sus itinerarios.

El proyecto abarca la modernización de las infraestructuras de la isla y el despliegue de una oferta orientada a la experiencia de playa de alta gama.

Entre las actuaciones planificadas destacan la construcción de un pabellón gastronómico al aire libre con bufé y zona de comedor a la sombra, dos bares tropicales de estilo 'palapa', un centro para el alquiler de equipos de deportes acuáticos, así como el equipamiento de tumbonas y cabañas privadas.

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EXCURSIONES Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL

En el plano operativo y turístico, el destino ampliará el catálogo de excursiones en tierra con itinerarios en catamarán, actividades de esnórquel, visitas a la Cueva de las Maravillas, excursiones a los Altos de Chavón y desplazamientos en embarcación hacia la Isla Saona.

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Asimismo, las obras de acondicionamiento contemplan la remodelación de las instalaciones de servicio -vestuarios, duchas y aseos- y la creación de un sendero interpretativo que atravesará la reserva natural hasta un mirador panorámico, equipado con señalética educativa para la divulgación y protección de la flora autóctona del entorno caribeño.