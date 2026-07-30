Polonia registra impacto de objeto que violó su espacio aéreo en ataque ruso a Ucrania

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Cracovia (Polonia), 30 jul (EFE).- Las autoridades polacas informaron este jueves de que un objeto no identificado que violó su espacio aéreo dejó un cráter de unos 10 metros de diámetro al impactar en territorio de Polonia, tras una noche en la que Ucrania sufrió un intenso ataque ruso, con unos 70 misiles y 280 drones.

El objeto se estrelló este jueves en la localidad polaca de Tarnawa-Kolonia, cerca de Lublin (este), donde dejó un cráter de unos 10 metros de diámetro y fragmentos dispersos a dos kilómetros de la población más cercana, según las autoridades polacas.

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El Mando Operativo de las Fuerzas Armadas polacas (DORSZ) emitió un comunicado en el que informó de que "a las 3.40 horas (1.40 GMT), se detectó en el espacio aéreo polaco un objeto no identificado que se movía en dirección oeste", por lo que, "para su reconocimiento e intercepción, se dirigió un caza F-16 de servicio a la zona".

El DORSZ añadió que "antes de realizar una identificación inequívoca, el objeto desapareció de las indicaciones de los sistemas radiolocalizadores".

"Para verificar y confirmar definitivamente las indicaciones técnicas de los sistemas de radar, se dirigió un helicóptero Mi-24 a la zona de la última ubicación conocida del objeto", abundó.

El impacto, que ocurrió tras una noche de intensos ataques rusos contra Ucrania, se encuentra en una zona acordonada por la policía.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, publicó un mensaje en la plataforma X en el que afirmó que "desde hace muchas horas los servicios de emergencia trabajan en el lugar del suceso y me transmiten sistemáticamente información sobre todas sus circunstancias".

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Tusk ha suspendido su agenda y se ha desplazado de urgencia a la región de Lublin, según su oficina, donde tiene previsto reunirse con un gabinete de coordinación integrado por el ministro de Defensa, Władysław Kosiniak-Kamysz, y con altos mandos militares para analizar los restos hallados y evaluar la amenaza.

Según el ministro de Exteriores ucraniano, Andrí Sibiga, el objetivo que violó el espacio aéreo polaco es un misil de crucero Kh-101 disparado por Rusia.

Este suceso recuerda al grave incidente del año pasado en el que se registraron incursiones de drones rusos en espacio aéreo polaco.

En aquel episodio, al menos 23 aparatos cruzaron la frontera, lo que obligó a activar cazas aliados y cerrar temporalmente aeropuertos estratégicos como el de Varsovia-Chopin ante lo que se consideró una agresión directa a la soberanía de la OTAN. EFE

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