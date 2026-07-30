Jordania derriba cinco misiles lanzados contra su territorio y acusa a Irán del ataque

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Redacción Internacional, 30 jul (EFE).- El Ejército de Jordania anunció este jueves que ha interceptado y derribado cinco misiles lanzados contra su territorio y acusó a Irán de este ataque, por el que, de momento, Teherán no reivindica autoría.

"A primera hora del jueves, cinco misiles provenientes de Irán que atacaron los territorios del Reino fueron detectados, interceptados y derribados según los planes defensivos preparados con este propósito", apuntaron en un comunicado las Fuerzas Armadas de Jordania.

El texto asegura que la ofensiva "fracasó" y no ha provocado víctimas.

Por su parte, medios iraníes como las agencias Fars e IRIB publican en Telegram que se han escuchado explosiones cerca de la base aérea jordana de Mawfaq al-Sultan, objetivo en ataques anteriores de Irán por albergar aviones del Ejército estadounidense, sin aportar más detalles.

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De momento, ni Teherán ni la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC, por sus siglas en inglés) han reivindicado el ataque, después de que el miércoles reconocieran el lanzamiento de cinco misiles contra objetivos estadounidenses en Jordania, que también fueron interceptados.

Esto sucede después de que el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) completara una nueva oleada de ataques contra Irán impactando decenas de objetivos militares, en respuesta a un intento de lanzamiento de misiles contra tropas estadounidenses desplegadas en Oriente Medio.

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Los bombardeos alcanzaron decenas de objetivos de la IRGC, incluidos centros de mando militar, instalaciones de misiles y drones, puestos de vigilancia y defensa costera, así como capacidades navales, detallaron las fuerzas armadas en su cuenta oficial de X.

Según Centcom, los ataques tuvieron como objetivo reducir las amenazas de Irán y sus grupos aliados contra las fuerzas estadounidenses, la navegación comercial y los países vecinos del Golfo.

La ofensiva se produjo un día después de que fuerzas de la IRGC lanzaran varios misiles balísticos contra posiciones estadounidenses en Oriente Medio, aunque todos fueron interceptados, de acuerdo con el mando militar estadounidense. EFE