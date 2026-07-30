España prevé 14,1 millones de asientos internacionales en agosto, un 7,2% más, destacando Reino Unido e Italia

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El número total de asientos previstos en vuelos internacionales hacia España para el mes de agosto de 2026 se sitúa en 14,1 millones, un 7,2% más que el año anteior, según datos publicados hoy por Turespaña.

Reino Unido se mantiene como el principal mercado emisor por volumen, al concentrar 3.251.373 asientos previstos -lo que representa el 23,1% del total mensual- y registrar un aumento del 8,1% en comparación con agosto de 2025.

Le sigue Alemania, con 1.739.037 plazas (12,3% del total) y una subida del 2,4%; Italia, con 1.472.459 asientos (10,4% del total) y un repunte del 10,9%; y Francia, con 978.895 capacidades (6,9% del total) y un crecimiento del 1,6%.

POLONIA Y TURQUÍA LIDERAN LOS ASCENSOS.

En términos porcentuales, destaca la fuerte aceleración de Polonia, que registra un aumento del 35,1% en la cifra de plazas programadas hasta alcanzar las 436.182. Por su parte, Turquía computa un repunte casi el 23%, situándose en 167.393 asientos.

También muestran incrementos notables respecto al año anterior países como Bélgica, con un incremento del 9,9% (438.292 asientos); Suiza, con un 9,2% más (445.397 asientos); y Portugal, que sube un 3% (467.692 asientos).

En el continente americano, México y Colombia concentran el mayor volumen de plazas internacionales programadas. México experimenta un aumento del 9,7% interanual (123.361 asientos) y Colombia sube un 3,6% (120.283 plazas).

Por su parte, Estados Unidos registra un avance del 2,8%, acumulando 356.594 asientos previstos.

COMPORTAMIENTO DESIGUAL EN EL RESTO DE EUROPA

Entre los países nórdicos se observa una tendencia dispar. Dinamarca eleva su capacidad proyectada un 1,7% (174.906 plazas) y Suecia registra un leve incremento del 0,1% (162.909 plazas).

En contraste, Noruega sufre un retroceso del -2,8% (150.344 asientos) y Finlandia se anota la mayor caída interanual de los mercados analizados, con un descenso del -5,6% (48.029 asientos).

Asimismo, otros mercados europeos experimentan contracciones en su oferta de vuelos previstos hacia España: Países Bajos retrocede un -2,3% (613.858 plazas); Austria disminuye un -3,6% (180.597 plazas); y República Checa desciende un -1,9% (118.421 plazas). Irlanda se mantiene prácticamente estable en comparación interanual, con 384.444 asientos (-0,4%).

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