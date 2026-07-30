Agencias
Agregar Infobae enGoogle

España prevé 14,1 millones de asientos internacionales en agosto, un 7,2% más, destacando Reino Unido e Italia

Imagen 7AHU7H5ITFDT5OMH6W2CBUF2IQ
Guardar

El número total de asientos previstos en vuelos internacionales hacia España para el mes de agosto de 2026 se sitúa en 14,1 millones, un 7,2% más que el año anteior, según datos publicados hoy por Turespaña.

Reino Unido se mantiene como el principal mercado emisor por volumen, al concentrar 3.251.373 asientos previstos -lo que representa el 23,1% del total mensual- y registrar un aumento del 8,1% en comparación con agosto de 2025.

Le sigue Alemania, con 1.739.037 plazas (12,3% del total) y una subida del 2,4%; Italia, con 1.472.459 asientos (10,4% del total) y un repunte del 10,9%; y Francia, con 978.895 capacidades (6,9% del total) y un crecimiento del 1,6%.

POLONIA Y TURQUÍA LIDERAN LOS ASCENSOS.

En términos porcentuales, destaca la fuerte aceleración de Polonia, que registra un aumento del 35,1% en la cifra de plazas programadas hasta alcanzar las 436.182. Por su parte, Turquía computa un repunte casi el 23%, situándose en 167.393 asientos.

También muestran incrementos notables respecto al año anterior países como Bélgica, con un incremento del 9,9% (438.292 asientos); Suiza, con un 9,2% más (445.397 asientos); y Portugal, que sube un 3% (467.692 asientos).

En el continente americano, México y Colombia concentran el mayor volumen de plazas internacionales programadas. México experimenta un aumento del 9,7% interanual (123.361 asientos) y Colombia sube un 3,6% (120.283 plazas).

Por su parte, Estados Unidos registra un avance del 2,8%, acumulando 356.594 asientos previstos.

COMPORTAMIENTO DESIGUAL EN EL RESTO DE EUROPA

Entre los países nórdicos se observa una tendencia dispar. Dinamarca eleva su capacidad proyectada un 1,7% (174.906 plazas) y Suecia registra un leve incremento del 0,1% (162.909 plazas).

En contraste, Noruega sufre un retroceso del -2,8% (150.344 asientos) y Finlandia se anota la mayor caída interanual de los mercados analizados, con un descenso del -5,6% (48.029 asientos).

Asimismo, otros mercados europeos experimentan contracciones en su oferta de vuelos previstos hacia España: Países Bajos retrocede un -2,3% (613.858 plazas); Austria disminuye un -3,6% (180.597 plazas); y República Checa desciende un -1,9% (118.421 plazas). Irlanda se mantiene prácticamente estable en comparación interanual, con 384.444 asientos (-0,4%).

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Las peñas del Rayo piden paralizar la campaña de abonados y reembolsar a los aficionados las renovaciones

Las peñas del Rayo piden paralizar la campaña de abonados y reembolsar a los aficionados las renovaciones

China pide a Nueva Zelanda que no utilice al país como "herramienta" política

Infobae

Kazajistán condena un nuevo ataque contra petrolero en terminal del oleoducto del Caspio

Infobae

Clases de natación en las costas de Gaza: "Cuando venimos a nadar, nos olvidamos de todo"

Infobae

Adeyemi: "No temo a ningún jugador; si doy lo mejor de mí, tendré opciones de jugar"

Infobae