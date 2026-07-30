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Al menos un muerto por un ataque a una empresa china en Kuwait atribuido a Irán

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El Cairo, 30 jul (EFE).- Al menos una persona murió este jueves en un ataque atribuido a Irán a una empresa china en el norte de Kuwait, informó el Ministerio de Defensa del país del golfo Pérsico, en medio de una nueva escalada de ataques y represalias entre Estados Unidos e Irán en el marco de la guerra iniciada el 28 de febrero.

"La atroz agresión iraní tuvo como objetivo un edificio perteneciente a una empresa china en el norte del país, causando la muerte de un trabajador y daños materiales significativos al inmueble", dijo el portavoz del citado ministerio, Saud al Atwan, en un comunicado. EFE

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