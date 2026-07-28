Uganda se declara libre de ébola tras verse afectado por el brote en República Democrática del Congo

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Las autoridades de Uganda han declarado este martes que el país está "libre" del virus del ébola después de que dos personas murieran y veinte dieran positivo, un anuncio que llega tras un periodo de 42 días de espera necesario para dar por finalizado el brote a medida que la lucha continúa en la vecina República Democrática del Congo (RDC).

"Uganda está oficialmente libre de ébola", ha anunciado el ministro de Sanidad del país, Chris Baryomunsi, que ha afirmado que el último nacional que dio positivo recibió el alta el pasado 16 de junio.

Así, ha explicado que este brote derivó de un caso procedente del exterior "completamente documentado". "Se identificó la fuente de infección, se estableció la ruta de introducción y todos los casos confirmados estaban vinculados epidemiológicamente", ha explicado.

"Las cadenas de transmisión se caracterizaron y reconstruyeron completamente, y todos los contactos identificados fueron puestos en cuarentena y completaron el seguimiento obligatorio de 21 días sin evidencia de mayor transmisión", ha apuntado.

La situación sigue siendo muy complicada en RDC, donde se han registrado hasta la fecha 1.437 muertos y 3.262 casos, lo que eleva la tasa de letalidad al 44,1% debido a la cepa Bundibugyo, que no cuenta con vacuna ni tratamiento aprobado y que fue declarado el pasado 15 de mayo.

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La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha decretado que el brote constituye una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII), entre alertas de organizaciones internacionales por la propagación del virus, que podría estar superando las capacidades de respuesta.

RDC --que en diciembre de 2025 decretó el fin del último brote de ébola en el país, en este caso en Kasai-- es considerado el país con más experiencia del mundo en el manejo del virus. El país se ha enfrentado a más de una docena de brotes desde que se identificó el virus en 1976 en un doble brote que tuvo uno de sus epicentros en la localidad congoleña de Yambuku, a orillas del río Ébola, del que tomó el nombre la enfermedad.

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