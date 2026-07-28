SON Estrella Galicia anuncia una gira de Geordie Greep por Oviedo, Madrid y Barcelona en noviembre

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SON Estrella Galicia ha anunciado que el músico británico Geordie Greep ofrecerá tres conciertos en Oviedo, Madrid y Barcelona en noviembre para presentar en directo 'The new sound', su debut en solitario tras estar al frente de Black Midi.

La gira arrancará el viernes 13 de noviembre en Almacenes Kuivi de Oviedo y continuará el domingo 22 de noviembre en la sala Galileo Galilei de Madrid y finalizará el lunes 23 de noviembre en la sala Upload de Barcelona. Las entradas ya están disponibles a través de DICE.

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Geordie Greep ha sido reconocido como uno de los compositores y guitarristas más originales de su generación, llevando el rock experimental hacia territorios donde conviven el jazz, el prog, el post-punk, la música latina o la canción clásica con una personalidad completamente propia.

Con 'The New Sound', su primer álbum en solitario, amplía todavía más ese universo creativo y demuestra una libertad artística sin concesiones. Grabado entre Londres y Brasil junto a más de treinta músicos de sesión, el disco despliega un imaginario donde los arreglos de metales, las estructuras cambiantes y una instrumentación exuberante sostienen un repertorio que transita con naturalidad entre el jazz-funk, el pop orquestal, los ritmos latinoamericanos y la experimentación.

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'The New Sound' construye un universo narrativo poblado por personajes extravagantes, escenarios urbanos y relatos que oscilan constantemente entre el humor, la sátira y la tragedia. Inspirado tanto por la sofisticación de Scott Walker como por el espíritu iconoclasta de Frank Zappa o la elegancia interpretativa de Frank Sinatra, Greep convierte cada composición en una pequeña pieza teatral donde la ambición musical convive con una escritura tan imprevisible como fascinante.

SON Estrella Galicia es el proyecto musical cervecero de Estrella Galicia, cerveza de Hijos de Rivera, con el que la compañía fomenta la cultura musical como vehículo de identidad, diferencia y comunidad y comparte el paralelismo entre la creatividad cervecera y la musical.

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