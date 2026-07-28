La Bolsa de São Paulo sube un 0,70 % impulsada por datos preliminares de la inflación

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São Paulo, 28 jul (EFE).- La Bolsa de São Paulo subió este martes un 0,70 %, impulsada por los datos preliminares de la inflación de julio, que apuntan a una desaceleración mayor de la esperada y refuerzan las apuestas de que el Banco Central recorte nuevamente las tasas de interés la próxima semana.

El Ibovespa, principal índice de referencia del mayor mercado bursátil de América Latina, terminó la sesión en 176.564 puntos, con lo que encadenó su segunda subida.

La inflación de julio se desaceleró a 0,06 %, muy por debajo de las expectativas del mercado que esperaban un 0,22 %.

La noticia fue vista con optimismo por los operadores y aumentó las expectativas de un recorte en la tasa de interés mayor al 0,25 que ha venido haciendo el emisor, el próximo miércoles.

El avance generalizado de la bolsa, alentado por las expectativas de una política monetaria más flexible, y la tregua que se vive en Oriente Medio, compensó el impacto de la baja del crudo sobre las acciones de Petrobras, uno de los principales valores de la plaza paulista.

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Los papeles ordinarios de la petrolera estatal se apreciaron un 0,74 %, mientras que los preferenciales se valorizaron un 0,37 % y estuvieron entre los más negociados de la jornada.

Las mayores ganancias del Ibovespa estuvieron lideradas por las acciones preferenciales de la productora de etanol Raízen (+7,69 %) y por las ordinarias de la compañía de alquiler de camiones Vamos (+5,05 %).

Las mayores perdidas fueron para los títulos ordinarios de Vivo, la marca con la que opera la filial de Telefónica en Brasil, que retrocedieron un 6,1 %, seguidos de los de la compañía de telefonía móvil TIM (-5,86 %)

En el mercado de divisas, el real brasileño se depreció un 0,20 % frente al dólar, que terminó cotizado a 5,121 reales tanto para la compra como para la venta en el mercado comercial.

El volumen negociado durante la jornada superó los 21.919 millones de reales (unos 4.281 millones de dólares o 3.759 millones de euros), en más de 2,9 millones de operaciones financieras, según los resultados al cierre de la sesión. EFE