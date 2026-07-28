La Biennal de Fotografia Xavier Miserachs programa muestras sobre Dorothea Lange y Sergio Larrain

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La XIV Biennal de Fotografia Xavier Miserachs, que se celebra del 2 de agosto al 18 de octubre en Palafrugell (Girona), ha programado una exposición de Dorothea Lange, "pionera y figura imprescindible en el ámbito de la fotografía documental", y una retrospectiva de Sergio Larrain, primer autor latinoamericano de Magnum, informa en un comunicado este martes.

Se realizará en diferentes espacios del municipio y programa 11 exposiciones, la mayoría "inéditas" y de producción propia, una agenda de actividades complementarias abiertas y visitas guiadas para público en general y centros educativos.

La Biennal comisaría y produce 'Dorothea Lange. Un llarg viatge' dedicada a Dorothea Lange: cuenta con fotografías de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos y muestra el trabajo que la autora realizó en los años 30 y 40 para la Farm Security Administration (FSA) sobre las duras condiciones de vida de las familias agrícolas norteamericanas durante la Gran Depresión.

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El fotógrafo chileno Sergio Larrain es el protagonista de 'Sergio Larrain. El vagabundo de Valparaíso'", la "primera retrospectiva del autor en Catalunya" que recorre su carrera a través de algunas de las fotografías más representativas; está producida por Magnum Photos y organizada por la Biennal de Fotografia Xavier Miserachs en colaboración con la Fundación Foto Colectania.

La Fundació Vila Casas - Can Mario presenta una exposición dedicada a Gabriel Cualladó, figura "clave" de la renovación de la fotografía española de la segunda mitad del siglo XX, con una selección de retratos y escenas callejeras que evidencian la modernidad de su mirada.

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OTRAS MUESTRAS

La exposición 'Adjectivar el temps. Txema Salvans - Josep Pla' indaga en los procesos creativos del fotógrafo Txema Salvans y el escritor Josep Pla y descubre elementos que comparten "a pesar de la distancia y el contexto en el que producen sus obras": curiosidad, observación, rigor, disciplina, lo local y lo universal.

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Con el objetivo de descubrir archivos fotográficos desconocidos de la comarca, y contando con la participación ciudadana, este año la Biennal presenta 'Els Casanovas. Nissaga de fotògrafs', una exposición que recorre un siglo de historia de Palafrugell gracias al linaje de fotógrafos que Lluís Casanovas Marquès empezó hace 150 años.

La librería Nollegiu Mediterrània de Palafrugell acogerá 'Fotografia [en] coberta', una pequeña muestra colectiva con fotografías de Gabriel Casas, Dorothea Lange, Colita, Agustí Centelles, Josep Carreras y Xavier Miserachs; y en representación de la fotografía más joven, la Biennal programa 'Treballadors de la mar' de Carles Palacio, que se centra en los pescadores de la Costa Brava y pone de manifiesto los estragos de este sector.

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'El paisatge invisible' de Wayra Ficapal aborda la situación del Delta del Ebro; la Biennal se suma a la celebración del centenario del nacimiento del pintor Modest Cuixart con 'Cuixart a tres bandes i ...'; y el programa de actividades complementarias incluye la proyección de 'Las uvas de la ira' así como los documentales 'Sergio Larrain. El instante eterno' y 'Atín Aya. Retrato del silencio', y una conferencia del filósofo y profesor Xavier Antich.