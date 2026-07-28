Kremlin: Ataques ucranianos obligan a Rusia a poner fin a "amenaza terrorista" de Kiev

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Moscú, 28 jul (EFE).- Las "acciones terroristas" de Kiev contra la retaguardia rusa, además de objetivos en otros países, obligan a Rusia a llevar a buen término la actual campaña militar en Ucrania, aseveró hoy el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

"La geografía de las actividades terroristas del régimen de Kiev se amplía, y esto confirma una vez más la creciente necesidad de llevar a buen término la operación militar especial" de Rusia en Ucrania, declaró durante su rueda de prensa telefónica diaria.

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Peskov señaló que la amenaza ucraniana "debe ser suprimida y aniquilada totalmente", al aseverar que Ucrania ya atacó a Alemania al sabotear los gasoductos Nord Stream, y a Kazajistán, tras atacar las instalaciones del oleoducto KTK en el mar Negro.

El portavoz de la Presidencia rusa condenó la víspera el ataque ucraniano perpetrado el domingo en el mar Caspio contra un buque mercante iraní que, según Kiev, había sido utilizado para transportar armamento a Rusia.

"Esas acciones son agresivas (...). En otros tiempos, eso habría sido un casus belli", dijo Peskov.

En el contexto de esos ataques contra la infraestructura kazaja en territorio ruso, el presidente de Kazajistán, Kasim-Yomart Tokáyev, llamó este sábado a su homólogo ruso, Vladímir Putin, a congelar la guerra en Ucrania durante una reunión en la ciudad siberiana de Omsk.

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"Quizás haya llegado el momento de congelar este conflicto y volver a la 'Fórmula de Estambul 2.0', dado que allí se lograron resultados significativos", dijo.

Según los analistas internacionales, los exitosos ataques ucranianos contra infraestructuras críticas en Rusia, incluyendo las kazajas, han hecho que Putin renuncie a hacer cualquier concesión territorial en unas futuras negociaciones de paz con Kiev, proceso estancado desde febrero pasado. EFE

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