El cantante Boy George lanza una canción proisraelí: "Tú dices genocidio, yo digo guerra"

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El cantante británico Boy George ha publicado una nueva canción titulada 'We Will Dance Again' ('Volveremos a bailar'), en la que expresa su respaldo a la actuación militar de Israel en la Franja de Gaza y rechaza calificarla de "genocidio", al mismo tiempo que critica al movimiento propalestino, incluidos músicos que han condenado la ofensiva israelí, según informa 'The Guardian'.

La canción, difundida a través de sus perfiles en X e Instagram arranca con los versos: "Tú dices genocidio, yo digo guerra. Cuando te atacan, para eso está el ejército. ¿Se pone feo? Claro que sí, cuando sabemos que queréis matarnos a todos y cada uno de nosotros".

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El tema hace referencia al ataque perpetrado por Hamás el 7 de octubre de 2023 contra el festival de música Nova, donde murieron 344 civiles y 34 miembros del personal de seguridad y otras 44 personas fueron tomadas como rehenes, según las cifras recogidas por el medio citado.

La frase 'Volveremos a bailar', que da nombre a la canción, se convirtió en un lema de solidaridad en Israel tras aquel atentado y también fue utilizada como título de un documental sobre los hechos.

En el estribillo, Boy George canta: "No habrá guerra. Pero si alguna vez estás confundido, estoy con los judíos. No me siento valiente, solo necesito comportarme como un ser humano". Asimismo, arremete contra el movimiento propalestino al afirmar: "Condenáis a los judíos con memoria selectiva. Músicos con banderas, hablando como ovejas. La propaganda alimentada por internet se siente tan débil".

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El artista, que no es judío, había expresado en los últimos meses su apoyo a la comunidad judía. En una entrevista con 'The Telegraph' aseguró que, pese a sentir compasión por los palestinos y no respaldar todo lo que ocurre en Israel, "siempre" defenderá a sus amigos judíos. "A lo largo de los años, ha sido algo muy personal. No significa que no sienta compasión por los palestinos, ni que esté de acuerdo con lo que ocurre en Israel, pero siempre defenderé a la gente que quiero. Tengo muchos amigos judíos y jamás les daría la espalda", comentó en dicha entrevista.

La publicación de esta canción supone un endurecimiento de su posición respecto al conflicto, después de que a comienzos de año, durante la promoción de la candidatura de San Marino para Eurovisión, afirmara que no tenía una opinión formada sobre Israel, aunque rechazó sumarse a los llamamientos para boicotear la participación israelí en el certamen y reivindicó su vínculo personal con la comunidad judía.

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