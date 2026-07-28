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Cerca de 20 heridos en un ataque del Ejército de Ucrania contra un autobús en la región rusa de Bélgorod

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Cerca de 20 personas han resultado heridas, tres de ellas de gravedad, en un ataque con drones perpetrado este martes por el Ejército de Ucrania contra un autobús de pasajeros que circulaba por la ciudad de Shebekino, en la región rusa de Bélgorod, según han informado las autoridades del país.

El gobernador de la zona, Alexander Shuvaev, ha indicado en un comunicado difundido a través de Telegram que un total de 19 civiles han resultado heridos, si bien ha descartado de momento la presencia de víctimas mortales.

Así, ha indicado que 18 de ellos "han sido trasladados rápidamente al Hospital del Distrito Central de Shebekino", de los cuales "15 presentaban heridas de metralla y tres lesiones por punción". Fuentes médicas han confirmado que al menos seis se encuentran en estado grave.

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"Confío en que nuestros médicos les brindarán toda la asistencia necesaria. Si fuera preciso, trasladaremos a los heridos a centros médicos federales. Les deseo a todas las víctimas una pronta recuperación. Como consecuencia de estos ataques, un autobús, un camión y un automóviles han resultado dañados", ha puntualizado.

Las tropas ucranianas han intensificado estos ataques contra territorio ruso en un intento por desviar la atención de las tropas rusas de la línea de frente en el este de Ucrania, donde continúan avanzando en el marco de una invasión que comenzó hace ya más de cuatro años.

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