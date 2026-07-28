Banco de España reestructura su organigrama tras la salida de Galo Nuño

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El Banco de España ha aprobado la modificación de su estructura organizativa tras la decisión del actual director general de Relaciones Institucionales, Europeas y Transparencia, Galo Nuño, de aceptar una oferta para dedicarse a tareas relacionadas con el mundo académico universitario y la investigación.

Según ha informado el organismo a través de un comunicado, la Comisión Ejecutiva del Banco de España ha dado luz verde a la nueva Dirección General de Relaciones Institucionales, Transparencia y Conducta, en la que se aglutinarán todas las actividades que el organismo presta en transparencia y apertura a la sociedad y que actualmente están dispersas en diversas áreas.

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Esta nueva Dirección General la liderará Alberto Ríos, hasta ahora director general de Conducta Financiera y Billetes.

La Dirección General tendrá bajo su paraguas el Departamento de Conducta, que vela por la transparencia y el equilibrio en las relaciones entre las entidades financieras y su clientela; el nuevo Departamento de Transparencia y Sucursales, que concentrará las relaciones que el Banco de España tiene con la sociedad, y gestionará de forma conjunta dos áreas muy interrelacionadas, como son la Educación Financiera y las Sucursales; y el Departamento de Coordinación, que continuará gestionando las relaciones con otras instituciones nacionales e internacionales. Inés Calderón será la directora general adjunta de esta área.

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"Esta reestructuración se realiza tras la decisión del actual director general de Relaciones Institucionales, Europeas y Transparencia, Galo Nuño, de aceptar una oferta para dedicarse a tareas relacionadas con el mundo académico universitario y la investigación", ha explicado el organismo que dirige José Luis Escrivá a través de un comunicado.

Galo Nuño fue nombrado en julio del año pasado director general de Relaciones Institucionales, Europeas y Transparencia. Hasta ese momento era director general Adjunto de Economía y previamente ostentó este mismo cargo en la Dirección General de Estabilidad Financiera, Regulación y Resolución.

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Anteriormente, fue responsable de la División de Política Monetaria y Mercados de Capitales dentro de la Dirección General de Economía. A lo largo de su carrera, ha trabajado también en el BIS y en el BCE. Es doctor ingeniero de Telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid y máster en Ingeniería por la Universidad de Stanford.

OPERACIONES, MERCADOS Y SISTEMAS DE PAGO

El Banco de España también ha aprobado que la Dirección General de Operaciones, Mercados y Sistemas de Pago, a cuyo frente continuará Juan Ayuso, concentre todas las actividades relacionadas con los medios de pago.

Ante un sector que vive "un momento de gran transformación debido a los avances tecnológicos", se añadirán a sus actuales responsabilidades las relacionadas con el efectivo, que estaban anteriormente en la Dirección General de Conducta Financiera y Billetes.

NUEVA CONVOCATORIA ABIERTA PARA TRES PUESTOS DE ALTA DIRECCIÓN

Además, la Comisión Ejecutiva ha dado luz verde a la convocatoria de una expresión conjunta de interés para las posiciones de secretario general y director general adjunto de la Secretaría General. La primera de ellas se convoca para relevar al secretario general del Banco de España, Francisco Javier Priego.

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En línea con este movimiento, el director general adjunto de Servicios, Intervención y Riesgos, Jaime Herrero, también ha considerado finalizar esta etapa como director general adjunto en la Secretaría General para poder continuar aportando valor desde una posición de asesor del gobernador en proyectos estratégicos relacionados con la transparencia.

Además, la Comisión Ejecutiva ha acordado crear una Dirección General Adjunta de las áreas vinculadas a datos de la Dirección General de Estrategia, Personas y Datos. Esta plaza también se cubrirá con una expresión de interés, la modalidad que viene utilizando el Banco de España para los puestos de alta dirección y muy habitual en instituciones internacionales, y que permiten que se presenten todos los candidatos internos y externos que lo deseen y cumplan los requisitos.

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Para la selección de estos perfiles, existirá, como en anteriores ocasiones, un panel formado por personalidades de reconocido prestigio a nivel internacional y que asesorarán al gobernador en este proceso. Las expresiones de interés estarán abiertas hasta el día 21 de septiembre.