Un Real Madrid sin Thiago Pitarch prepara el amistoso del martes contra el Leganés

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El Real Madrid continuó este lunes la preparación del partido de este martes contra el CD Leganés, aunque con la ausencia del canterano Thiago Pitarch, que se perderá el arranque de LaLiga EA Sports 2026-27 debido a una lesión de rodilla por la que causará baja cerca de seis semanas, y con Rodrygo Goes, Éder Militao y Ferland Mendy siguiendo su recuperación.

El conjunto dirigido por José Mourinho inició su tercera semana de pretemporada con ejercicios de movilidad y de posesión con finalización en porterías, y con la expectativa de poder cerrar el fichaje del internacional costamarfileño del Leizpig Yan Diomande, ex del Leganés.

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Posteriormente, los jugadores realizaron trabajos tácticos y finalizaron con partidos en un campo de dimensiones reducidas.

El capitán uruguayo Fede Valverde, que presenció desde la grada la victoria del primer partido de pretemporada ante la AD Alcorcón, volverá a jugar con el Real Madrid en el encuentro del este martes contra el CD Leganés, después de reincorporarse al equipo tras las vacaciones, una vez concluida la participación de Uruguay en el Mundial de 2026.

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En el caso de cerrarse el fichaje de Diomande, el extremo costamarfileño se convertiría en el quinto fichaje, al margen del técnico José Mourinho, del Real Madrid para la próxima temporada 2026-27 después de los internacionales francés Ibrahima Konaté, el español Marc Cucurella, el neerlandés Denzel Dumfries y el portugués Bernardo Silva.